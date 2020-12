Coronavirus en Catamarca: Raúl Aramburú fue el primer vacunado

Comenzó el proceso de vacunación y Raúl Aramburú fue el primero en recibir la dosis contra el coronavirus en Catamarca. El enfermero recibió la inmunización en el Hospital Malbrán y manifestó que se siente “parte de la historia”. Sobre la Sputnik V agregó que “es acuosa, no es oleosa y no duele más que la punción en sí, porque es una intramuscular, nada más que eso”.

“Enviamos un listado de todo el equipo de salud del Malbrán y me asombró que fui el primero. No es que me hayan llamado, llegué a hacer la fila, estaba la silla disponible y me senté en el primer lugar. No sé si fue casualidad o fue organizado, pero justo me tocó el primer espacio. Un privilegio total. Nos fueron contando cómo iba a ser el proceso y llegó el momento de la aplicación”, contó Raúl Aramburú en diálogo con Radio el Ancasti.

Siguiendo con el proceso de vacunación contra el coronavirus en Catamarca, Raúl Aramburú, reveló que si se presentan síntomas “debemos informar inmediatamente”. “A nivel general del cuerpo pueden aparecer algunos síntomas específicos de COVID-19, pero eso está informado en el carnet de vacunación”, agregó el primer vacunado en la provincia, comentando detalles de la jornada histórica.

“En lo personal me emocioné. Es como marcar una historia, después de haber estado desde el inicio de la pandemia capacitando gente; después del miedo de haber estado compartiendo con el equipo de salud; y los temores propios, de repente llegar a este punto donde sabemos que la vacuna nos va a proteger es una gran emoción”, se sinceró Raúl Aramburú.

Por último, comentó que la vacuna contra el coronavirus en Catamarca es el mejor camino para solucionar la situación. “Yo hasta el momento tuve la suerte de no tener COVID-19, aplicando las medidas de autocuidado. Lo cual resulta, porque estamos en un lugar muy contaminado, no hemos tenido. De hecho, en el equipo de salud del Malbrán fueron muy pocos los que se han contagiado”, finalizó.