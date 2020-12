El look de Barby Franco que dejó a todos sin aliento: “Vine así, sin nada”

Barby Franco hoy se convirtió en el blanco de todas las miradas en “LAM“. Pero no se miró tanto lo que llevó, sino lo que no vistió. Apareció con un top blanco ajustado y escotado, junto con un pantalón con tajos a los costados. La panelista desfiló su figura por el estudio, ya que se lo pidió con conductor Ángel de Brito.

“¡No tiene bombacha”, gritaba Cinthia Fernández, mientras la cámara enfocaba a su compañera. A lo que la joven respondió, sin titubeos: “No tengo bombacha”. Cinthia continuó indagando sobre el tema: “¿No te raspa el jean en la pocholita?”, Barby respondió, con sinceridad: “No me hace nada”. Acto seguido explicó por qué decidió utilizar este estilo.

“Pampita me dio el tip de la bombacha, pero no me pega. Hay una bombacha que se pega ahí, y a mí no sé por qué, pero no me pega ahí abajo. Entonces, dije ya fue, me voy así”, expuso, sin tapujos. Franco continuó hablando sobre cómo hace para tener un buen cuerpo y poder lucir este tipo de prendas: “Empecé a entrenar, a nadar que no sabía y a jugar al fútbol con mis amigas”.

Con estas palabras cerró el programa, entre risas. No obstante, el espacio de hoy no fue fácil para la panelista, puesto que se enteró al aire de que su pareja, con la que previamente había anunciado un distanciamiento decía que prefería “estar mejor solo que mal acompañado”. Barby Franco quedó descolocada ante tal declaración, que soltó una de sus compañeras.

Unos minutos más tarde, De Brito hizo desfilar a la modelo para que luciera el pantalón con tajos a los costados que tanto había dado de que hablar, junto con la escotada musculosa. Ángel le lanzó palabras de aliento a su compañera para alivianarle el mal momento: “Barby, vos estás hecha una bomba y Burlando se está perdiendo este lomazo que tenés”, le dijo para animarla un poco.