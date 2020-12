¡Indignadísima! La China Suárez muestra su enojo en las redes sociales por una información falsa

Durante este fin de semana, la China Suárez hizo una escapada especial junto a su pareja y sus hijos. La finalidad de dicho viaje fue descansar de la rutina. Sin embargo, se volvió a filtrar una foto donde supuestamente salían Eugenia y Benjamín Vicuña discutiendo. En la descripción de dicha imagen ponía que la actriz y el chileno atravesaban una crisis amorosa.

La ex Casi Ángeles no tardó en pronunciarse, furiosa con la persona que había difundido la noticia. Hizo su descargo a través de Instagram Historias y publicó una captura de pantalla, donde se veía claramente la cuenta “Chusmeteando“, perfil utilizado únicamente para develar primicias sobre figuras públicas. En dicha postal se veía una foto donde decían que salían los actores en una fuerte pelea, y a su lado estaba Magnolia.

Pero no solo acabó ahí, también aseguraban que tanto los huéspedes del hotel, como los empleados habían escuchado gritos. “Hola, Chusmeteando. Esos no somos nosotros jajaja. Chequear no, ¿no? Les cuento que esta cuenta es de una ‘periodista’ está algo obsesionada con nosotros. Su ‘fuente’ es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijos hace varios meses”, posteó La China.

El descargo de la China Suárez

“Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen. No copien y peguen. Estas son las fuentes de esta periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying”, sentenció Suárez.

“Esta familia de la foto no somos nosotros. El niño se llama Nicolás y jugó mucho con Magnolia jajaja. Ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”, añadió.

“Esta es tu fuente querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, mi familia y mis hijos hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados. Todos los que avalan estas cuentas que acosan. Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante. Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador, son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying”, concluyó de manera contundente la China Suárez.