La Fussi en contra de que Ariel Luna quede al frente del Ministerio de Trabajo

Por medio de un comunicado de prensa el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) se mostró en contra de la designación de Ariel luna. El actual secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Planificación fue ubicado al frente del nuevo Ministerio de Trabajo de Catamarca. Tras esta decisión el gremio no fue consultado y la repuesta del mismo fue rápida.

De esta manera, referentes del la FUSSI pusieron de manifiesto su rechazo a la designación de Ariel Luna. En el comunicado destacaron la buena relación entre el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y la CGT. Entre ambos hay varios acuerdos y buenas negociaciones, pero a su vez dejaron ver la poca representatividad que tiene la organización en el orden provincial. Asimismo esto muestra pruebas claras en la elección del representante del Ministerio de Trabajo de Catamarca.

En la mesa de negociación y debate sobre los funcionarios que serían parte del nuevo ministerio no se encontraba ni la FUSSI ni la CGT. Por lo tanto la decisión fue tomada y en ningún momento fueron convocados ni consultados sobre posibles candidatos. Cabe destacar que se está trabajando sobre una institución que está directamente ligada con los derechos de los trabajadores.

Entre los últimos puntos destacaron que sería síntoma de una verdadera democracia debatir con quiénes realmente tienen la representatividad de los trabajadores. De esta manera en el caso de Ariel Luna asuma no lo haría con los gremios de su lado, y la tarea se dificultaría. Así mismo FUSSI aseguró que es de vital importancia no sellar acuerdos con quiénes no ostentan representatividad ni cuentan con el respeto de los trabajadores de Catamarca.

Antecedentes

En este marco, es pertinente recordar que el nuevo Ministerio de Trabajo surge de un convenio firmado con la CGT. Raúl Jalil considero acertado dejar a Ariel Luna enfrente del ministerio gracias al buen diálogo que ha podido cosechar. Lo cual no es del todo así, ya que FUSSI en su descargo dejó claro que no se ha llegado a buen puerto con él. En otras ocasiones los gremios han pedido dejarlo por fuera de las mesas de trabajo.