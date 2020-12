Noelia Marzol comenzó los preparativos para su casamiento

Noelia Marzol compartió, hace tan solo tres horas, uno de los vestidos de novia que usará en su boda con Ramiro Arias. “Arrancamos con los preparativos”, publicó la actriz en una de sus historias de Instagram. “Más tarde les cuento quiénes diseñarán mis vestidos”, concluyó Noelia. La futura mamá sigue siendo parte del famoso espectáculo “Sex”, es por esto que continúa con los ensayos. Dentro de este marco, Marzol ha sufrido fuertes críticas, en sus redes sociales, por bailar estando embarazada.

“Bailando todo es más feliz”, escribió la semana pasada. Muchos de sus seguidores no entendieron por qué la conductora argentina danzaba tan alegremente sin temor a ocasionar problemas a su bebé y, decidieron expresarlo. Se emitieron muchos juicios, pero hubo uno en particular que acabó con la paciencia de la joven. “Tendrías que cuidarte un poco más. Los primeros meses se prende el embrión y se necesita cuidados”, comenzaban a atacarla.

“Piensan más en el cuerpo que en un bebé”, concluyó una de sus fanáticas. Estas palabras generaron mucho enojo en la bailarina, que no tardo mucho en dar una dura devolución. “Se ve que las hormonas a vos te pegaron como la mona. Onda agresiva. Qué feo. Disfrutá más genia. Estás rara, demasiado preocupada por mí cuando podrías estar mirando y acariciando tu pancita sin escándalo”, se desahogaba la pareja de Ramiro Arias.

Además de este descargo en sus comentarios, quiso dar un paso más y lo publicó también a través de Instagram Historias: “Hago esta historia para dejarlos tranquilos, para decirles que cada vez que subo un video bailando me llegan muchos mensajes de mucha gente que no conoce mi cuerpo ni mi estado de salud ni cómo me manejo en la vida ni lo que me recomienda mi obstetra”.

“Para todas esas personas que opinan por boca de ganso, quiero decirles que obviamente todo lo que hago con mi cuerpo está súper aprobado por mi médico. Estos primeros meses son los menos peligrosos al contrario de lo que todo el mundo piensa, porque el útero está protegido por los huesos de la cadera”, argumentó.

Pero no todo fueron malas noticias para Noelia Marzol, hace tan solo unos días, la actriz también posteó que aún guarda su test de embarazo como recuerdo de aquel día que le revelaron que iba a ser mamá: “Por favor, que alguien me confirme que haber guardado esto es de sano mental”.