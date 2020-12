¡Se enojó! La respuesta sin rodeos de Lizy Tagliani a uno de sus seguidores

Lizy Tagliani es muy activa en las redes sociales, no solo a la hora de subir contenido, si no también para interactuar con sus fanáticos. Recibe comentarios de todo tipo, pero esta vez no ha podido quedarse callada. La conductora visibilizó un mensaje que le había enviado uno de sus seguidores para dejar claro que no tiene problemas de autoestima.

“Sos fea, pero igual te cogería”, le escribió uno de los internautas. Rápidamente Lizy respondió, poniendo los puntos: “Soy fea, pero igual elijo con quién”, escribió. Al pie del chat, Tagliani utilizó un frase popular para acabar su frase por todo lo alto: “Jajaja, ojo conmigo. ¿Para qué invitan si saben cómo me pongo, me dijo una vez?”, con este mensaje mencionó a Paulina Rubio, quién cantaba estaba canción.

Dicha exposición trajo consigo consecuencias. Muchos de sus fans celebraron la respuesta de la humorista, y algunos hasta dijeron que la conductora había dicho “las palabras justas”. “Diosa, ubicando a la gente tóxica”, “me imagino que el que te habló es el clon de Brad Pitt. Sos lo más” y “acá se ama a Lizy, carajo”, fueron solo algunos de los mensajes donde se celebraba la actitud de la actriz frente al agresor.

El futuro de Lizy Tagliani

Pero no solo la devolución de la argentina está en boca de todos, también se plantea qué pasara con su destino televisivo. El programa televisivo de Lizy Tagliani fue removido del aire debido a la pandemia. Actualmente acompaña a Marley en “Por el Mundo”, cuyo programa está apunto de terminar. La presentadora fue consultada para aparecer en “Implacables”, el programa conducido por Susana Roccasalvo.

En una entrevista, donde le preguntaban por su futuro laboral, respondió: “Con respecto a propuestas sí, hay propuestas. No puedo mentir…Fundamentalmente es volver con El Precio Justo», se sinceró la conductora. “Si no se da lo del Precio estamos viendo otra cosa. Estamos viendo un formato que te va a encantar”, expresó.