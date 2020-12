Tremendo cruce entre Vicky Xipolitakis y Analía Franchín

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity se despidió a El Mono de Kapanga. Esto significó una llamada de alerta para Vicky Xipolitakis, quien ganó, por muy poco, el mano a mano final. Sabiendo en la situación vulnerable en la que se encontraba dentro del reality pidió ayuda a sus compañeros. Esto pareció no sentarle muy bien a Analía Franchín.

El problema comenzó cuando la lista de ingredientes ya estaba en manos de los participantes. Todos fueron en busca de ellos al mercado, donde los recursos son escasos, siento éste uno de los elementos más interesantes de la competencia. Xipolitakis le pidió, de manera desesperada a Belu Lucius que le agarra el queso rallado de la heladera. Belu respondió: “Sí, dame un minuto”.

Mientras Lucius cumplía con lo que le había pedido Vicky, Analía le dio un toque de atención: “Ya está, Bely. Terminala”. Tras estas palabras, la participante volvió a enfocarse en sí misma y no le alcanzó lo que esperaba la modelo. Fuera del mercado, Santiago del Moro, conductor del programa repasó lo sucedido. El Polaco ya le había dado a la exbailarina uno de sus paquetes de queso rallado, pero la tensión no hizo más que ascender.

“Belu estaba buscando algo y no llegaba. Estamos en una instancia en la que uno se olvida de un ingrediente, como me pasó a mí, y estás jodido”, expresó Franchín de manera cortante. Tras ella, Belu argumentó que no le llevó a la mediática lo que le había pedido, porque había visto que el cantante ya se lo había alcanzado.

En ese momento, Vicky Xipolitakis aprovechó para dar su opinión y se quejó: “Hay que ser buen compañero”. Analía tampoco se quedó atrás y alegó: “¡También tenés que ser buena compañera con Belu! Si ella no terminó de buscar lo suyo…”. Incómoda con la situación, la vedette volvió a responder: “Está perfecto, si ella puede lo hace”.

No se calló nada y quiso dar su opinión tras el enfrentamiento, una vez lejos de Analía y el resto de sus compañeros: “Me sorprendió su actitud porque yo siempre trato de ayudar a todos. Es obvio que no voy a perjudicar a nadie. Es si me pueden dar una mano. pero bueno todos pensamos distinto y cada uno es cómo es. Si somos pocos es cuando más compañeros tenemos que ser”.