Coronavirus en Catamarca: ¿Qué tan grave es la situación epidemiológica?

Verónica Campari, la directora del Laboratorio Central del Ministerio de Salud, tras el rebrote de casos de coronavirus en Catamarca se encuentra entre el cansancio y la preocupación. La especialista pidió medias urgentes frente el aumento de la positividad de los testeos que se está dando. Dentro de todo este contexto aseguró que hoy “Catamarca está en el peor momento de la pandemia”.

“Creo que estamos en la etapa más difícil, por lo tanto, es imprescindible sostener todas las medidas de bioseguridad”, recomendó Verónica Campari. En las últimas semanas se han registrado índices muy altos respecto a los casos de coronavirus en Catamarca. La semana pasada se han visto reportes que informan entre 100 y 70 casos diarios.

Entre las advertencias que dio la especialista de la salud sostuvo que si no hay una reacción podría haber un “un gran daño para la sociedad catamarqueña”. En estos últimos días se ha hablado de un posible retroceso de fase para intentar frenar la propagación del virus, pero de ello todavía no se ha confirmado nada. “Esperemos que la sociedad acompañe para que esto no se vea desbordado. Es muy importante que tomemos conciencia a tiempo”, concluyó.

Panorama de casos de coronavirus en Catamarca

Luego de la última semana, el Gobierno Provincial analiza un retroceso de fase a causa del rebrote de casos. La curva de contagios se mantiene alta, como hace ya unos días. De esta manera, hasta las 22 horas del martes 29 de diciembre, se han detectado 79 nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca. Ya son 2.751 los pacientes registrados desde el inicio del brote.

De los 79 casos positivos detectados este martes 29 de diciembre, 69 fueron confirmados por test PCR procesados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud y 10 por test Antígenos realizados en laboratorios privados. Hasta la fecha se realizaron 29.525 pruebas diagnósticas. Los infectados de coronavirus en Catamarca que aparecieron corresponden a Capital (75), Valle Viejo (2) y Fray Mamerto Esquiú (1) y Pomán (1).