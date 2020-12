En la legalización del aborto Catamarca no dio ninguna sorpresa, pero sí discursos llamativos

Los senadores catamarqueños no dieron ninguna sorpresa. Cada uno a su turno durante su alocución di los motivos de su voto. Dalmacio Mera e Inés Blas votaron en contra de la legalización del aborto. Mientras que Oscar Castillo, tal como contábamos ayer en la nota previa al debate, emitió un voto positivo. Los senadores catamarqueños no pasaron desapercibidos. Castillo por la incertidumbre que generaba su voto y Dalmacio Vera por un discurso rayano con lo insólito.

“En el año 1315 se produjo una gran sequía en Europa, Eduardo II convoca a sus asesores, uno de ellos plantea que la solución era matar la mitad de los cerdos y eliminar la mitad de la población, ese era el plan, no había plan B. 705 años después viene un proyecto al recinto y no hay plan B”, dijo y las redes estallaron.

No obstante, unos segundos más tarde levantó el aplazo con un contundente argumento contra la iniciativa legislativa. “La ley empieza mal, porque dice regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, léase aborto. Y el aborto está tipificado en el código penal y los delitos no se regulan, los delitos se combaten. Y esta ley no se anima a despenalizar a la mujer, la sigue dejando en el Código Penal”, señaló sobre al legalización del aborto.

“Este proyecto _concluyó- no habla de la persona central, que es el bebé, no lo tiene en cuenta, no lo reconoce. Esta ley no da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer. Quiero que mis hijos vivan en un estado de derecho, donde no se violente la Constitución, se respeten los tratados de DDHH, se rompa el modelo cultural machista y mis hijas puedan vivir libres y seguras, donde nadie pueda disponer de la vida de nadie”.

A su turno, la senadora Inés Blas también se mostró en contra del proyecto. “Volver a debatir este proyecto hoy no cambia mi posición, continúo teniendo la misma opinión, que no es antojadiza, se basa fundamentalmente en el respeto por la vida, cuyo origen se remonta al momento mismo de la concepción. Tengo la absoluta seguridad que también defiendo los derechos de la mujer si defiendo el derecho a la vida”, señaló antes de emitir su voto.

Mientras que Oscar Castillo que había recibido múltiples presiones para cambiar su voto, no dio ningún sorpresa. Apenas si cambió algunas palabras de su argumento en el año 2018. Sus convicciones seguían siendo las mismas, no hubo mucho que modificar discursivamente. Igual que como ocurrió en su momento con Lucía Corpacci el parlamentario recibió duras crítcas en las redes sociales.