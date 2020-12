¡Explotó!: Gladys La Bomba Tucumana no pudo más y le respondió a Karina en el Cantando

Hace rato que Gladys La Bomba Tucumana y Karina “La Princesita” no se pueden ni ver. Aunque por momentos parece que las aguas se calman, todo vuelve a surgir en el momento menos esperado. En esta ocasión, volvieron a enfrentarse en la pista del Cantando 2020, pero fue más allá.

Tras una devolución desafortunada por parte de Karina, Gladys respondió desafiante: “Yo no quiero aprender música porque ya estoy de vuelta. La primera vez me mandó al otorrinolaringólogo, pero está todo bien. Yo igual te quiero muchísimo. Yo estoy de vuelta, yo soy de los años 90 y vos sos una chiquita de ahora, ¿entendés mi amor?”.

Después del cruce, la participante se fue furiosa del estudio y cuando le preguntaron como se sentía explotó y no se dejó nada por decir: “Ella siempre me deja mal parada, da a entender que le pido que me salve y nada que ver. Ella habla despacio, bonito y yo hablo así de frente… me hace quedar como una loca. No soy ninguna loca yo…”.

“Si ella dice que se acuerda de cosas de antes, yo también. Me acuerdo que me mandó a un otorrino en cámara… si fuera buena compañera, no me lo dice en vivo. Yo soy honesta y verdadera, me encanta que cante bien ahora porque antes lo hacía mal y no me lo callo. Me parece bien que estudie”, se desahogaba la cantante.

“La aprecio, me encanta como canta ahora, es divina”, concluyó Gladys La Bomba Tucumana. Sin embargo, horas antes aseguraba ante las cámaras que “no sabía de qué le hablaba Karina” y que ya estaba cansada de la situación. “El vaso se rebalsó… en algún momento me tengo que defender”, relató.

“Nunca digo nada… Busquen el tape en el que diga ‘no me gusta esa nota’… Jamás ella me trajo cosas que no sé de qué me estaba hablando. Sé que tiene 5 millones de seguidores y no me interesa. A esta altura del partido, si tengo ganas de decirle algo a Perón, se lo digo”, declaró Gladys La Bomba Tucumana.