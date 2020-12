Ausencia de ediles en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

La última sesión del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú fracasó por la ausencia de ediles y la falta de quórum. Pese a la notificación policial, los concejales que están en conflicto no se presentaron a la jornada convocada para ayer a las 9.30 hs. Verónica Segura, Ramón Guerrero y Antonio Aripires continúan con la medida de fuerza acudiendo que “el periodo de sesiones ordinarias ya concluyó”.

Sobre lo sucedido en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, el concejal de Juntos por el Cambio, Daniel Vildoza, habló de la situación. El edil sostuvo que minutos antes los concejales presentaron una nota “acudiendo que no iban a asistir”. Asimismo, agregaban que rechazaban las notificaciones para que se presenten, y que la Justicia debía determinar si tenían que ir o no.

A pesar de que desde el CD se hizo una presentación a través de la policía, los concejales no se presentaron a la última sesión del año. Por otro lado, Daniel Vildoza, aclaró el conflicto con Verónica Segura. “Le pedí formalmente que, si ella no se siente cómoda trabajando, que las puertas del bloque están abiertas para que se vaya porque en JxC no representa a la comunidad de FME que la eligió”, agregó.

Denuncias en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

La concejal Verónica Segura informó que se hizo presente en la Fiscalía General con el fin de hacer la denuncia contra Susana Acosta. Luego agregó que la acusación es “a la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú por el desempeño de su función pública y abuso de autoridad referente a la inconducta que tiene”. También, añadió que el periodo legislativo legal ya terminó.

El conflicto que tomó visibilidad en los últimos días viene desde hace varios meses, incluso ya tiene denuncias penales. Una de ellas es de la misma Verónica Segura, quien confirmó que le falsificaron la firma en una nota del CD. Otra denuncia es contra el concejal Antonio Arpires por “arrebatar un expediente de la mano de una secretaria de la presidenta, Susana Acosta.