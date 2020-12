¡Confidencia! Paula Chaves habla de la rutina con sus tres hijos: “Hay días que no doy más”

Paula Chaves siempre se muestra activa en las redes sociales. Hace partícipes a sus seguidores de su tiempo en familia y comparte diferentes anécdotas relacionadas con sus hijos. De hecho, hace tan solo unas semanas expuso que, tras la llegada de su beba, logró que sus hijos durmieran en sus habitaciones.

En este contexto, Chaves confesó que, a pesar del amor que siente por sus hijos, muchos días siente que “no da más” y su rutina diaria en su hogar la agota. Declaró que hay momentos en los que desea poner un freno y disfrutar de tiempo para relajare. “No hay mejor lugar en el mundo que el cuerpo de mamá. Hasta el día de hoy atesoro en mi memoria su olor, su piel, mi sensación cuando me apoyaba en su cuerpo…”, expresó, hace unas semanas en el programa “Podemos Hablar”.

Sin embargo, también remarcó que hay momentos en los que no se siente dueña de su propio cuerpo y la maternidad la agota. “Trato de no negárselo a ellos. Pero hay días que no doy más, que siento que mi cuerpo es mío, pero que no me pertenece. Ahí entiendo por qué las mamás colapsamos tan fácilmente, porque nuestro cuerpo les pertenece a los chicos por mucho tiempo, como si no fuéramos dueñas de elegir. Generamos una simbiosis y ellos son una extensión de nuestro cuerpo por muchos años”, cerró Paula.

La presentadora de televisión argentina volverá a conducir, en el año 2021 “Bake Off Argentina”, uno de sus ciclos favoritos. Mientras tanto, declaró en una entrevista realizada en el programa de radio “Por si las moscas”, que está disfrutando mucho del reality del momento: “MasterChef Celebrity”.

Sigue tan de cerca el certamen que hasta tienen una participante preferida. Dicha concursante es Claudia Villafañe. La actriz aclaró que todas las figuras públicas que están compitiendo le caen bien, pero siente una afinidad especial por Claudia. “Me encanta Claudia, ella me gusta mucho”, expresó.