Conocé el inédito recuerdo de Charlotte Caniggia con su mamá

Hace dos semanas que Charlotte Caniggia fue eliminada del “Cantando 2020”. La joven modelo compitió con figuras públicas como Ángela Leiva, Flor Torrente, Rocío Quirós, Dan Breitman en el certamen. En el día de ayer, quiso compartir un inédito recuerdo junto a su madre Mariana Nannis. Hace días que se hizo viral una nueva tendencia en Instagram en la que los famosos piden a sus admiradores sugerencias para postear fotos.

Caniggia no ha querido quedarse atrás y ha decidido dar la oportunidad también a sus fanáticos. Uno de los internautas que sigue a la mediática le pidió que mostrara una imagen de cuando era chica. Sin dar rodeos, la personalidad de los medios cumplió con la petición. Compartió una foto en la cual se la ve con una Barbie en la mano y un vestido blanco. Atrás de ella, se puede ver a una joven Mariana Nannis con un lujoso look, donde predominan los tonos celestes.

Dicha foto causó revuelo entre sus aficionados, ya que cuando Charlotte comenzó en el “Cantando 2020”, se mostró muy afectada por el reciente divorcio de sus padres, y la guerra mediática que derivó de esta situación. En las primeras galas del concurso, Chantal expresó: “A pesar de que tengo 27 años, siento que tengo 20 y me gustaría que mis papás estén juntos, que vuelvan y se lleven bien. Pero bueno, por el momento, no se puede, pero es algo que me haría bien”.

Aseguró que le gustaría también retomar la relación con su hermano Axel, el cual no pertenece al mundo del espectáculo. Lejos de que su descargo por esta circunstancia haya terminado, días atrás la modelo habló de la nueva pareja de su padre Claudio Caniggia. Lo hizo en “Diálogo con Estelita”.

“Es un tema difícil cuando los papás se separan y uno tiene que tomar algún lado, el de la mamá o del papá. Como hijo lo mejor que uno puede hacer es no opinar del tema. Yo no conozco a la novia de mi papá”, declaraba Charlotte Caniggia, sin dar demasiados detalles.