Fede Bal dió detalles sobre la reacción de Barby Silenzi ante los polémicos mensajes de El Polaco

Hace semanas que Fede Bal, El Polaco y Barby Silenzi están en boca de todos, a raíz de unos polémicos mensajes que se filtraron de Federico y el cantante. En el mensaje, que se hizo viral, se escucha a Bal invitando a la pareja de Barby a formar parte de una fiesta en su casa, donde había varias mujeres.

Según palabras del presentador argentino, Silenzi se enojó ante tal situación, tanto que fue ella quien envió el mensaje a los medios de comunicación. En una entrevista realizada para la revista Gente, el director remarcó que Sofía Aldrey, su pareja, no se tomó de manera malintencionada sus palabras y que entre ellos las cosas están más que bien.

No obstante, se comunicó con su amigo El Polaco y le contó los detalles de la separación por unos días que tuvo con la mamá de su beba: “Le dije que no me lo merecía”, expuso el conductor, tras remarcar que él no tuvo nada que ver con la crisis de pareja por la que pasaban la bailarina y su pareja.

Los audios filtrados de El Polaco y Fede Bal

“Sin pensar invité a El Polaco a una reunión y le envié un audio. Sabiendo que él no estaba bien con Barby, le dije que viniera a distraerse, que lo iba a pasar bien y que iba a haber mujeres. No me molesta que se haya filtrado porque mi novia sabía que iban a venir amigas; le habría molestado si no le contaba las cosas. No me gusta que se me haga responsable de la separación de ellos, yo no tengo nada que ver, ni con la pelea ni con la reconciliación”, añadió Fede Bal.

Por último quiso aclarar cómo terminó la historia: “Me dijo que Barby estaba arrepentida y que me quería llamar. Pero lo que hicimos fue privado. No terminó saliendo ninguna foto y yo lo cuidé. Fue la primera reunión desde el encierro y éramos solo veinte personas. Pero aprendí que hay que tener cuidado con la gente que uno invita. No fui precavido”.