Fuerte crítica de Morena Rial ante la legalización del aborto: “Ojalá que los hijos nunca pidan una ley…”

Morena Rial es conocida, sobre todo, por ofrecer al público un carácter sin filtro y una opinión sincera. En esta ocasión, ha querido demostrarlo tras conocer la aprobación de La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el día de ayer. Toda la sociedad habla de esto, pero Rial quiso subrayarlo en sus redes sociales y descargarse.

“Ojalá los hijos nunca pidan una ley para matar a los padres no deseados”, declaró duramente en sus historias de Instagram, mostrándose conmocionada por la noticia. Pero esto no fue lo único que sorprendió a sus seguidores. También llamó la atención la postura defendida por su hermana Rocío Rial, que tampoco tuvo ningún reparo en hacerla pública.

“No estar de acuerdo con el aborto legal no me pone a favor del aborto clandestino”, expuso Rocío en sus redes sociales. Esta no fue la única frase que compartió con sus fans. Añadió, que propone buscar, en sus propias palabras: “Soluciones que no involucren la muerte de nadie. Implica que estoy en contra de que el sistema apruebe un asesinato como una solución viable”.

Morena no se limitó a dar su opinión. Quiso justificarla con argumentos y contó una dura historia, que marcó definitivamente su postura. En el año 2016, su papá reveló cómo había sido el proceso de adopción de sus dos hijas, durante su matrimonio con Silvia D´Auro. “Morena llegó a mi vida desde que nació. De hecho, su mamá biológica estuvo los dos últimos meses de embarazo en la casa de mi vieja”, expresaba el conductor.

“Ya había dado otros hijos en adopción y la beba que esperaba pensaba darla también. Era una chica muy joven del interior, que había tenido varios hijos. Nació la beba, se hizo un sorteo en el juzgado y nos dieron primero la guarda por seis meses. En ese tiempo, la madre biológica puede oponerse y llevársela, y la asistente social o el juez pueden quitártela. Nunca apareció y jamás permitiría que me pidiera nada”, finalizó su historia el presentador.

Han sido muchas las veces en que los fanáticos de Morena Rial le han preguntado si ha tenido la oportunidad de conocer a sus padres biológicos. “No, no tengo ni idea de dónde y quiénes son. Cuando esté segura voy a meterme de lleno en ese tema, pero es algo que tengo como meta para más adelante”, aclaró la hija de Jorge.