Luciana Salazar sostiene que Martín Redrado fue quien filtró información sobre su relación secreta

Luciana Salazar ya no se calla más. Tras la dura decisión de revelar su relación oculta con Martín Redrado, Salazar habló en las redes sociales sin ningún tipo de rodeos y fue directo a contar todo sobre su expareja. Explicitó las razones de su enojo y su postura ante la separación del economista con su novia Lulú Sanguinetti.

“¡Las fuentes! ¿Por qué no podés contar que fuiste vos? Martín Redrado“, publicó en Twitter, enojada. La modelo dejó claro que pensaba que Martín había sido el que filtró toda la información sobre la relación clandestina que mantuvieron por tres años. Acto seguido, citó una nota del medio Infoshow, donde explicaba que su disgusto nació porque se decía que Luciana se sentía feliz porque Redrado había cortado con su pareja anterior.

La mediática respondió: “Paremos con las cosas machirulas. Hoy las mujeres estamos celebrando que empezamos a sentir cada vez más nuestros derechos. Basta de machirulaje. De decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver”, agregó.

La modelo argentina quiso “pegarle” de nuevo a su expareja: “Desde hace años que no hablo sobre mi vida privada, nadie sabe si estoy de novia o no. Y en una nota me dejan a mí muy mal parada como mujer porque no es verdad lo que pusieron, y yo tengo las pruebas. Ya se dieron varias veces la cabeza contra la pared”.

“Él se separa por mí porque era incompatible tener una relación con ella; y conmigo y con mi hija a escondidas cuando ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas porque no le hacemos mal a nadie nunca. Esa fue una de las cosas que le planteé porque estaba cansada, y le dije ‘si tenés problemas, resolvelos, pero no nos escondés’. Yo le dije que tenía que elegir entre nosotras o lo otro porque le estaba mintiendo. Él nos eligió a nosotras y no lo dice, trata de disimularlo para quedar bien”, manifestó Luciana Salazar.

Para concluir su discurso, la panelista compartió el mensaje de una seguidora que fue contra el exdirector del Banco Central: “Quiero decir que hoy Luli se puso los pantalones. Casi me levanto y la aplaudo. Y esta perfecto que lo haya expuesto, como dijo Luli, si la hacés….no te escondas…hacete cargo”.