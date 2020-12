Moria Casán le pidió perdón a Laurita Fernández tras un duro enfrentamiento en el “Cantando 2020”

Laurita Fernández se encuentra, actualmente entre uno de Los Personajes del Año 2020 y una de las figuras públicas más famosas de la Argentina. Coincide con Moria Casán, la reconocida vedette, empresaria y conductora en el reality del momento: El “Cantando 2020”. Por defecto, pasan mucho tiempo juntas y eso, en ocasiones, pasa factura. En el debut de Laurita como presentadora, Moria le dió la peor bienvenida que pudo recibir.

“Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos”, se expresaba la modelo, sin tapujos. La tensión de apoderó del ambiente del estudio. La animadora no se calló ante semejante declaración y también respondió con fuerza.

Dejó claro que no permitiría que la pasasen por arriba. Meses después de este episodio, considerada ya como una de las conductoras más destacadas del momento, recibió públicamente palabras de disculpa por parte de Casán. En ese momento, la “One” despedía el año en el programa como jurado y quiso dedicar unas palabras a modo de cierre: “Gracias todos los que integran la familia, porque hemos hecho algo muy importante este año como atravesarlo en plena pandemia”, comenzaba la actriz.

“Cuando nadie se animaba a empezar, nosotros estábamos acá tratando de brindar lo mejor y el público así lo recibió”, añadió la productora argentina. Tras decir estas palabras, Moria Casán se dirigió a la modelo: “Querida Lau… que no te dije más co-co. Te digo Lau porque me parece que tenés un gran presente y vas a tener un gran futuro”.

“Creo que el diminutivo ‘Laurita’ no te baja, vas a seguir haciendo cosas y en algún momento va a ser un Laura”, concluyó, ofreciendo sus disculpas a la conductora. Fernández respondió de buen ánimo y con una sonrisa: “Y voy a seguir creciendo y la edad no me va a dar más”. En estos términos finalizan el año la presentadora y la jurado del “Cantando 2020”. ¿Será el fin del cruce entre ellas?