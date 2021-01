¡Bomba! Iliana Calabró va con todo contra la credibilidad de “MasterChef Celebrity”

“MasterChef Celebrity” está cercano a llegar a su fin. Solo quedan siete participantes: Analía Franchín, Claudia Villafañe, Belu Lucius, El Polaco, Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano y Leticia Siciliani. Durante su tiempo de emisión, el certamen ha recibido muchas críticas por parte de otros ciclos. Un ejemplo reciente fue en el programa “Intrusos”, donde Iliana Calabró, una exparticipante reveló un dato impactante.

Tras perder y quedar eliminada en el repechaje, dio una entrevista exclusiva en el programa de Jorge Rial. Confesó que no le parecían justas las devoluciones y que consideraba que muchas de ellas, ya estaban armadas: “No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara de todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia”.

“Yo solo tuve problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción. Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Todos los días de mi vida, más o menos, he hecho una torta. O al menos una vez por semana, desde que tengo quince años, porque me encantan las tortas, las he probado y las transité todas”, expuso Iliana.

Y añadió: “Entonces había algo puntual que era el curd de limón. Eso se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mí. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastadas. Pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema”.

“Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos”, agregó Calabró. Para finalizar su duro descargo, Iliana Calabró habló de las habilidades de su excompañera Vicky Xipolitakis en la cocina, y dejó claro que se la juzgará.