Comedores: “Para el 31, el ministro pretendía que comamos arroz primavera”

La polémica con los comedores que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia continúan generando polémica. Una dirigente barrial denunció que funcionarios pretendían que el 31 hicieran solo arroz primavera como plato principal en la cena de fin de año. También expresaron que les ofrecían budín y pasas de uva. Esta propuesta oficial que provocó el enojo de los vecinos con el organismo que conduce Marcelo Rivera.

“Me querían dar que les cocine arroz primavera para la gente”, expresó María Rivera del Comedor Gauchito Gil. Agregó que les hizo una contrapropuesta: “Le digo, escúcheme Sr ministro, le cambio el plato de comida, yo le cocino arroz primavera para usted y usted me da el plato de comida que ustedes van a comer a la noche”. Añadió una pregunta en forma directa “cómo la gente va a comer arroz primavera solamente cuando se supone que es una fiesta”. La entrevista se dió en Radio SOEM de la Capital.

“Ya estoy cansada que me mientan, que te atropellen por cualquier cosa”, manifestó María. La misma mujer que se prendió fuego a la bonzo tras reclamar por faltante de mercadería que figuraba en los papeles que tenía que firmar pero que no le entregaban. Luego de rebotar las oficinas de dos funcionarias (María Argerich y la mujer del ministro), decidió prenderse fuego pero desde entonces pocas cosas cambiaron, es más, al parecer, empeoraron.

Comedores paralizados

“Me querían dar budín y pasas de uva, le digo no, dame lo que estas choreando ahí adentro, un pan de navidad, sidra y quédate vos con el budín y las pasas de uvas. No me dieron las cajas pero me dieron bolsas con productos navideños al valor de una caja”, comentó la dirigente social que también se mostró molesta con el dirigente “Miky” Romero, un estrecho colaborar del ministro Rivera.

Muchos comedores se paralizaron por falta de fondos pues la provincia no solo tiene un atraso en relación con meses anteriores sino que no se contempló el desembolso de Diciembre de 2020. De manera que los responsables de los comedores tampoco pueden sacar fiado porque no tienen como reponer, no hay garantías de que envíen el dinero ni se sabe cuándo se depositará el faltante.