El imprevisto festejo de la China Suárez en Año Nuevo

La China Suárez es una de las figuras públicas de la Argentina que más historias de Instagram comparte al día. Muestra su rutina, y no tiene tapujos en dar su opinión ante temas de relevancia. Este pasado 31 de Diciembre compartió con sus 4, 7 millones de seguidores cómo iba a terminar el año 2020.

La modelo había comenzado el día grabando a sus hijas jugar y durmiendo la siesta. Con estas imágenes, posteó el mensaje. “Siesta. Gracias a la vida”. Pero, conforme se acercaba la hora de la cena, las cosas empezaron a complicarse. Doce horas después de ese esperado descanso, la actriz argentina posteó un selfie que dejó pensando a sus fans.

Todos los admiradores de la famosa China Suárez esperaban verla de la gala y súper producida, pero no fue así. Eugenia se mostró recostada en la cama junto a su hijo varón Amancio, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. “Feliz año. Hoy tenía pensado ponerme un vestido largo floreado, maquillarme y peinarme. No llegué a tiempo”, expresó la joven argentina.

Suárez relató que nada en ese día salió como había planeado: “También quería poner el mantel y no lo encontré”. Sin embargo, no perdió el optimismo y dio gracias por tener salud en estos momentos tan difíciles: “La vida, una vez más, me demuestra que, a veces, no todo es como planeamos y que está bien que sea así. Tengo lo más importante, salud. Gracias. Feliz 2021”.

Para la pareja de Vicuña, el año 2020 fue algo decepcionante, ya que tuvo que dejar de lado muchos proyectos para iniciar otros nuevos que se ajustaran a los nuevos protocolos. No obstante, también fue el año en que nació su primer hijo varón. El papá de Amancio también reflexionó sobre los últimos meses de 2020 y aseguró que se había tratado de un “año bisagra”.