¡No se calló nada! Flor Peña confesó que Damián de Santo le parece insoportable

Flor Peña habló, sin rodeos en el “cuestionario intragable” del programa “Flor de equipo”. Cuando le toca a Flor hacer preguntas incómodas a sus invitados, si ellos no responden están obligados a comer platos estrafalarios como helado con salsa de soja o anchoas cubiertas con chocolate. De esta manera, la conductora incita al participante a responder sí o sí.

De esta manera, la actriz para animar a Luisa Albinoni a contestar una de las preguntas, terminó diciendo que Damián de Santo le parecía insoportable. Peña intentaba que la exconcursante del “Cantando 2020” admitiera que compañero le había parecido más insoportable durante su paso por el certamen. Sin embargo, la presentadora acabó por relevar cuál era el suyo.

“Yo a Damián de Santo lo amo, pero llegan las seis de la mañana y te deja la cabeza así. Hay un momento en el que le decís ‘Damián, ya, cállate un poco’. ¡Cómo habla!”, expresó, entre risas. Al final con su ejemplo, consiguió su objetivo. Luisa reveló que Adriana Aguirre era la compañera que le parecía más insoportable.

El motivo que dio Albinoni fue: “Todas las “Extinguidas” son unas locas de mierda, incluyéndome, pero ella vivía hablando de dietas”. Sin embargo, la confesión de Flor Peña no fue la única que la haría protagonista, hubo otro tema que también se hizo viral y fue una relevación para los televidentes.

La conductora reveló con qué famoso practicaría poliamor. “Voy a decirlo, pero la voy a incluir a la mujer y obviamente a mi marido, podemos hacer un cruce… Hay que ver cómo se da la cosa. Yo creo que lo haría con Darín. Lo haría con Darín, pero no con El Chino, sino con Ricardo Darín y Florencia Bas. Me encantan los dos. Ella me parece una bomba, además por lo inteligente y copada”, declaró la intérprete de Moni Argento.