Nacho Viale reveló detalles sobre la visita de su sobrina al programa de Mirtha

La noche en la que Mirtha Legrand regresó a su programa fue una gala de muchas sorpresas y momentos emotivos. En su regreso apareció al aire Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, quien había sustituido a Mirtha durante los meses de aislamiento. Ambas se mostraron sorprendidas, y su reacción asombró a los televidentes. Nacho Viale, el hermano de Juana dio los detalles de lo que pasó realmente.

Lejos de evitar el tema, el joven Viale se abrió y dijo todo lo que pensaba, mientras hablaba con Pablo Sirvén en “Hablemos de otra cosa“. Puntualizó que fue Ámbar quien quiso visitar, por sorpresa a las tres mujeres más importantes de su vida; Mirtha Legrand, Juana Viale y Marcela Tinayre. “Fue Ámbar la que sugirió estar en el programa. Es casi una persona adulta, cumple 18 en marzo. Fue un shock para su madre, pero ella toma sus propias decisiones y sintió que tenía que estar ahí”, expuso.

Y añadió. “Es un año sumamente difícil, pasamos muchos cumpleaños solos y quisimos dar un mensaje de unidad familiar. Ámbar está con las redes de Juana y ella transmitió algo, sintió que quería estar ahí con su madre”. Tinayre también habló en relación al tema de su nieta, en “LAM“: “Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabia. Juana no lo sabía, mamá tampoco”.

“Estando en la mesa me pasaron un papel que decía: ‘presentá a Ámbar‘. Casi se me sale el corazón”, confesó, y siguió explicando: “A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo ‘vos sabías’. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión… Yo hubiese llorado todo el programa”.

Tras dar por zanjado el tema, Nacho adelantó que este año 2021 Juana y Legrand estarán juntas en televisión. Todavía no se definió como será la dinámica, pero se especula que una conducirá los almuerzos y otra las cenas. También existe la posibilidad de que Mirtha aparezca de vez en cuando, mientras Viale está como conductora titular. Lo sabremos conforme vayan pasando los meses.