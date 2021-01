Conocé el rostro de la nueva novia de Franco Masini

Franco Masini decidió terminar el año mostrando una foto en su perfil oficial de Instagram de su novia Juana Farrell, una joven empresaria de 26 años, muy ligada al mundo de la moda. Sus papás fundaron una importante marca de accesorios de cuero en la Argentina. Este gesto sorprendió a sus 1,8 millones de seguidores, ya que Franco siempre ha mostrado un perfil bajo, sobre todo con su vida sentimental.

“Mi 2020”, posteó el actor, junto con una tierna foto en la que se los ve abrazados. Es la primera vez que Masini muestra a su novia en las redes sociales, tras su ruptura con Cande Tinelli, a fines del año 2017. En los últimos años, el joven argentino ha sido reconocido por su talento para la música y la actuación.

En diciembre de 2019, el artista lanzó su primera canción: “Algo de mí”, y cuando se le consultaba por su vida personal, siempre respondía que estaba concentrado en su profesión y no estaba en pareja. El medio Ciudad Magazine, le preguntó en una ocasión si el hecho de no tener novia, podía deberse a que le cuesta enamorarse, a lo que el cantante respondió, sin dar vueltas.

“Me cuesta encontrar a esa persona que uno quiere que lo acompañe, pero cuando la encontrás, la encontrás. Estoy dispuesto, abierto, a que cuando tenga que suceder, suceda”, expuso Franco Masini en aquel momento. Parece que esa persona ha llegado y es Juana Farrell.

Preguntas amorosas a Franco Masini

En agosto de 2020 el diario La Nación le preguntó, al sacar su single “Formas”, si se había inspirado en su vida amorosa para componer, y si sentía que estaba a la deriva en el amor. A esta pregunta, el intérprete también respondió con total sinceridad: “Desde el lado del amor, la verdad es que hoy estoy muy bien. Cuando escribo intento dejar un poco de lado la realidad, para empezar a viajar con los sentidos y descubrir las vivencias que uno fue atravesando a lo largo del camino y poder plasmarlas en una historia”.

Concluyó diciendo: “Es esta sensación de que uno alguna vez tuvo algún naufragio en el amor, ¿quién no estuvo a la deriva? Aunque también muchas veces estás a la deriva en otros aspectos. Cuando uno expone algo tan personal siempre te agarra como un cosquilleo, porque no sabés a dónde va todo eso. Siempre que escribo, y en todo lo que hago, me guío por el impulso y por la chispa que me genera el proyecto, y eso me da confianza también”.