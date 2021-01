Promineros enviaron nota al Concejo Deliberante de Andalgalá apoyando la Minería en Catamarca

El Concejo Deliberante de Andalgalá recibió una nota con la firma de 6.000 vecinos de la “Perla del Oeste” apoyando la Minería en Catamarca. En el comunicado también se pidió que se respete el desarrollo y lo dictaminado por la Corte de Justicia de la provincia. La misma declaró inconstitucional la prohibición de la minería con la nulidad de la Ordenanza Municipal 029/2016.

La nota fue recibida por el presidente del Concejo Deliberante de Andalgalá, Sebastián Almada, quien además dialogó con los representantes promineros. Entre los manifestantes se encontraban vecinos, desocupados y miembros de una cooperativa para plantear el tema respecto al fallo de la ordenanza. El mismo prohíbe la minería en la cuenca del Río Andalgalá.

El presidente del Concejo Deliberante de Andalgalá expresó que en el marco jurídico no le compete al cuerpo legislativo, sino que es una decisión de la Corte. Luego aclaró que “si el Ejecutivo (Municipal) quiere apelar, ya es una cuestión que él levara a cabo a través de la institución”. “En este caso pidieron que no intervengamos porque no hay un fallo”, agregó Sebastián Almada.

Siguiendo con las declaraciones, Sebastián Almada, comentó que los vecinos “quieren que le exijamos al Ejecutivo que apele a la Corte de la provincia”. El presidente dijo que se basa en la Constitución Nacional y la de Catamarca, como así también en la ordenanza que declara inconstitucional. “No es competencia, ni del CD, ni del municipio intervenir con respecto a la aprobación de la ordenanza”, finalizó.

¿Qué dijeron los representantes de la nota enviada al Concejo Deliberante de Andalgalá?

Dos referentes de los representantes que escribieron la nota dialogaron sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza Antiminera. Ambos dijeron que lo sabían desde un principio porque “no lo pueden prohibir sobre los recursos de la provincia”. Luego agregaron que “lo pueden controlar, pero no prohibir, porque eso no le corresponde ni a la municipalidad ni al CD”.