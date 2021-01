Stefi Roitman sorprendió a sus fans con un emotivo video: “Una y otra vez vuelvo a llorar”

Cuando se anunció la cuarentena en la Argentina, Stefi Roitman se encontraba visitando a su pareja, Ricky Montaner y quedó varada en su casa de Miami. Durante su estadía “forzada” aprendieron a vivir juntos y su convivencia acabó en una romántica pedido de mano. Primero fue anunciado por Ángel de Brito, y posteriormente lo confirmó la propia actriz.

Cuando reanudaron los vuelos a su país natal, la modelo no dudó en hacer una visita sorpresa a su familia y amigos, los cuales hacía 9 meses que no veía. Al único familiar que había visto desde Marzo de 2020, era a su hermana Chantal, quien la había visitado, también por sorpresa, a Miami para el día de su cumpleaños.

La joven argentina compartió, hace dos días, un emotivo video donde aparecen las reacciones de sus seres queridos cuando la vieron aparecer: “Un nudo en la garganta. No tengo palabras. Iba a subir otra cosa este 31 de diciembre. Pero la emoción me invade. Les admito que a veces me cuesta ver estos videos porque me lleva a aquellos momentos, y una y otra vez vuelvo a llorar”.

Además, Roitman explicó los motivos por los cuales quiso publicar este momento tan especial con sus fans: “Me encanta tanto que me atraviesa entera, entonces BOOM, me liquida. Y es algo tan personal, tan familiar. Pero elijo compartirlo porque si hay algo que amo es compartirles todo el amor. Que nos rebalse y nos motive”.

“Subiría todos los momentos que, en este instante, se me vienen a la mente. De todo lo que pasamos este año. Pero tal vez eso lo haga luego. Tal vez más tarde escriba algo. Es que fueron muchas cosas y por cada una de ellas estoy tan agradecida. Capaz no sepan muchas tantas que he pasado, que mi familia ha pasado, porque en las redes solo mostramos lo lindo”, aclaró.