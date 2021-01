Tremendo enojo de Vero Lozano y la China Suárez ante el ataque a un perro en Año Nuevo

Todos los argentinos celebraron el Año Nuevo por todo lo alto, tras largos meses de cuarentena. En la zona de José C. Paz, la felicidad de la llegada de un nuevo año se vio empañada por un cruel ataque a Jacinto, un perrito que un grupo de personas agredieron bestialmente con pirotecnia. La China Suárez y Vero Lozano, al conocer este hecho no dudaron en mostrar su indignación.

“Hay que ser mierdas”, expresó Vero Lozano en su cuenta personal de Instagram, mostrando la foto del animal con su hocico ensangrentado. En esa misma publicación, la conductora contó en detalle la salvaje agresión que había sufrido Jacinto: “A Jacinto lo rescatamos anoche, en José C. Paz. Le metieron un petardo en el hocico y se lo ataron”.

Además, Vero hizo un llamado a todos sus seguidores: “Tiene la mandíbula partida en cuatro. Quedó internado en VQ, vamos a necesitar la ayuda de todos para costear los gastos. Por favor, no lo dejemos solo ahora”. La China Suárez, una gran amante de los animales desde siempre, tampoco pudo quedar indiferente tras conocer la noticia.

No ocultó su enojo y también compartió la imagen y su opinión al respecto: “Que el que me escuche me perdone. No les deseo todo lo peor porque la vida se encargará de dárselos”, escribió la modelo. Después compartió fotos de una cuenta bancaria para todos aquellos que quisieran colaborar en la recuperación del perro. “Acá están los datos para los que están interesados en ayudar a Jacinto”, expresó Eugenia.

Suárez diariamente da a conocer este tipo de maltratos y situaciones en las redes sociales. Hace tan solo una semana, Suárez estuvo en boca de todos, tras tener regalarle un peluche gigante de un conejo a una perrita que también, al igual que Jacinto, había sufrido un brutal ataque por una señora mayor.