Ángel de Brito fulminó a Juana Viale: “El insulto estuvo de más”

Juana Viale se coronó en la despedida de su último programa, de “La Noche de Mirtha”. La nieta de la diva la sustituyó durante ocho meses, y durante el transcurso de ellos fue eco de muchas críticas. Demostró su alegría de llegar al final bailando, cantando y saltando al ritmo de una canción de cumbia, mandando a todos a “la puta que los parió”.

Muchos criticaron su actitud, y otros la celebraron. Entre los que no festejeron su acto, estaba el reconocido periodista Ángel de Brito, al que no le gustó nada su llamativa despedida. No dudó en comunicarlo en un programa radial llamado “El Espectador”, de CNN Radio. Se le preguntó su opinión sobre el último programa, donde salió la nieta de Mirtha Legrand y contestó con total sinceridad.

“No soy fan de Juana, nunca lo fui y todos lo saben. El insulto estuvo de más, no me pareció correcto. Sufrió muchas de las cosas que dijeron y por eso tuvo como esa especie de desahogo. Parece que le pegaron algunas balas. Tendría que bancárselo o reaccionar de otra forma. Esto es la televisión, mirá si todos reaccionáramos así por las críticas que recibimos”, expuso el presentador, de manera contundente.

Sin embargo, estas duras palabras no fueron las únicas que sorprendieron a los oyentes. Ángel de Brito cerró el programa argumentando que Juana no estaba en su programa, sino en el de su abuela, la cual se lo ganó con años de trabajo: “Ella no está en su programa, es el de su abuela. Ella está de prestado ahí. Mirtha debe estar que trina con Juanita, ella jamás hubiera dicho algo así”.

Crítica de Ángel de Brito a Juana Viale

En una nota realizada para el medio Clarín, Viale expuso lo que le había tocado vivir durante la conducción del ciclo de Mirtha: “Las críticas que recibí este año me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro… ¡Yo lloraba! Después, decía: ‘Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad’. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”.