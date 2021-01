Antofagasta: Rechazan el turismo en pandemia porque no hay un solo médico

Vecinos de Antofagasta de la Sierra elevaron una nota las autoridades. Piden que no se habilite o que se dé marcha atrás con el turismo en esa bella localidad debido a una razón básica: en un contexto de pandemia no hay un médico en el departamento. La nota a la que accedió El Aconquija, fue firmada por antofagasteños. Está dirigida al intendente Julio Taritolay, al senador Carrizo y autoridades del COE que no pongan en riesgo a la sociedad atento a que no están dadas las condiciones sanitarias mínimas.



El problema de los recursos humanos en el hospital de Antofagasta de la Sierra es de vieja data al punto que el nosocomio permanece abierto. No obstante, sin un médico clínico que resuelva situaciones de relativa gravedad. Antes de derivar inevitablemente al paciente, sea a Belén o a la capital de Catamarca. Lo cierto es que los médicos duran poco. Casi no están o directamente no hay, lo que genera preocupación en la comunidad si le sumamos el contexto de pandemia por el covid-19. Por caso el hospital de Antofagasta estaba a cargo de un kinesiólogo o radiólogo, el clínico es superfluo en la zona.



Resulta curioso o insólito que departamentos mineros y turísticos elegidos por empresarios y visitantes, dedicados al negocio o al deporte extremo no cuenten con hospitales equipados. Significa tanto recursos humanos como materiales. En años, no se resolvió y hoy se pone de relieve con el coronavirus, una infraestructura elemental sin médicos. Con un virus de alto poder de contagio no puede generar otra cosa que el pedido genuino y justo de los vecinos de consensuar las medidas o procurar lo básico antes de tomar alguna decisión comprometida socialmente.

Petición de los vecinos de Antofagasta de la Sierra



En la nota firmada por los vecinos se hace mención a la pobreza en materia sanitaria. A pesar de ser un departamento rico y con un alto potencial turístico. Se llama la atención a la incoherencia oficial de abrir las puertas cuando no se cuenta con profesionales médicos. Se hace una invitación a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de proceder inescrupulosamente sin prever o recabar en la delicada situación en la que se encuentra Antofagasta.



Asimismo los vecinos están preocupados por el inicio de clases previsto para el 11 de Enero que podría verse afectado con esta apertura al turismo si por desgracia se mete el virus y se produce un estallido de casos posterior como ha sucedido en otros departamentos (caso Belén) e incluso en instituciones que dependen del Gobierno como el Servicio Penitenciario Provincial. El miedo está justificado pero nadie da la cara ni tampoco imprime una respuesta oficial. Exceso de confianza o está todo tan fríamente calculado que contestar está de más, en plena Democracia y en plena pandemia.