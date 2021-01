Turismo en Catamarca: ¿Cómo son los protocolos de cada municipio?

En el marco de el retroceso a Etapa Amarilla han cambiado algunos protocolos en torno al turismo en Catamarca. De esta manera, cada municipio ha desplegado una serie de acciones para seguir garantizando la actividad de manera segura. Entre las cuestiones más destacadas se ve la adhesión al horario de circulación y la disponibilidad de PCR negativo para el ingreso a la provincia.

Tras el pase de etapa ha habido una serie de ciudades han decidido no abrirse al turismo en Catamarca. Entre ellas se puede destacar Antofagasta de la Sierra, Tapso y Bañado de Ovanta no han habilitado el turismo interno ni en externo. Hasta el momento no han publicado posibles fechas de apertura.

Por otra parte, la gran mayoría de los municipios que se abrieron al turismo en Catamarca exigen principalmente el certificado Verano y la app Cuidar actualizada. Así es como Aconquija, Ancasti, Andalgalá, Belén, Capayán, Capital, Corral Quemado, Los Altos, El Rodeo Fiambalá, Fray Mamerto, Esquiú Paclín. El ministerio de turismo ha publicado un informe detallado con el requisito específico de cada destino de la provincia y contactos útiles.

En otro sentido, localidades como Pomán y Paclin han detallado protocolos especifico. En el caso de este último ha detallado que en el caso del turismo externo se fijará un tope máximo de visitantes y en el caso del interno, quienes no cuenten con un lugar propio para hospedarse deberán presentar una reserva. Pomán requiere los mismos requisitos que ya mencionamos en el resto de las localidades, pero se le agrega el enviar un mail al municipio para informar su estadía.

La Etapa Amarilla y el turismo en Catamarca

El decreto firmado por retroceso de la Etapa Verde a la Etapa Amarilla de Convivencia indica realizar una vigilancia activa. Esta tiene como fin registrar a las personas que ingresen a hacer turismo en Catamarca. Las autoridades sanitarias “podrán citar a los ingresantes para la realización de testeos para la detección de COVID-19. En los últimos días subieron llamativamente los positivos en la provincia.

La circulación en la nueva fase será de 00.30 a 6 horas los domingos, lunes, martes y miércoles; y de 02.30 horas del día siguiente los jueves, viernes y sábados. En el marco de esa franja horaria solo podrán transitar los trabajadores habilitados. La decisión fue tomada por Raúl Jalil luego de analizar los indicadores sanitarios por parte de la Comisión Evaluadora de Salud.