Ángel de Brito mostró el certificado de coronavirus de Gladys “La Bomba Tucumana”

Ángel de Brito dio la primicia de que Gladys “La Bomba Tucumana“ tenía coronavirus y después compartió, a través de las redes sociales el certificado que lo acreditaba. Debido a esto la cantante quedaría al margen de la etapa final del “Cantando 2020”. “Para los descreídos de siempre, les dejo el certificado”, expuso el presentador en su cuenta de Twitter.

Lo hizo bajo los hashtags Covid-19 y Cantando2020. El periodista hizo alusión a las dudas que varios de sus seguidores manifestaron con respecto al estado de salud de Gladys. La Bomba Tucumana dio positivo y esto quiere decir que tanto ella como su hijo, Santiago Griffo deberán permanecer aislados y serán reemplazados en el concurso.

“Reemplazos en Cantando 2020, Gladys “La Bomba Tucumana” dio positivo de covid-19 y quedará aislada al igual que Tyago Griffo, que se hisopa el martes. Serán reemplazados por Lissa Vera y Mariano Zito. Cantan este lunes y seguirán mientras los titulares no puedan”, anunció en sus redes sociales el conductor de “LAM”.

“Obviamente, es muy probable que lamentablemente no puedan volver a la pista del Cantando 2020“, añadió De Brito. La fecha estimada para el final del certamen es el próximo 15 de enero, tiempo en el que todavía deben guardar cuarentena tanto la cantante como su hijo.

Finalistas del Cantando 2020

En la pista del “Cantando 2020” quedan Miguel Ángel y Lula, Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Pablo Ruiz y Melina De Piano, Pato Arellano y Carla del Huerto, Cachete Sierra e Inbal Comedi y, Dan Breitman con su compañera Flor Anca. Conforme se aproxima la final, las eliminaciones serán cada vez más rápidas.

Gladys ya había sido noticia hace algunas semanas tras hacer público que estaba comenzando una nueva relación. “Estoy conociendo a alguien que me encanta, que me hace bien. Es lo único que importa a esta edad es eso. Que sea buena gente, lo que más sueño en la vida es que todos seamos buena gente, a mí me ha ido bien en la vida por ser buena gente”, se sinceró en un programa radial.