Cinthia Fernández reveló una brutal versión sobre el escándalo de Pampita y La China Suárez

Connie Ansaldi ya está ocupando el papel de Yanina Latorre en “LAM” durante sus vacaciones. La cosa ha empezado por todo lo alto. La invitada confesó en vivo como ella misma vio un escándalo donde estaba involucrada Pampita, tras una escandalosa supuesta infidelidad de su expareja Benjamín Vicuña.Siguiendo ese hilo, Cinthia Fernández quiso remarcar una violenta versión.

Dicha interpretación es sobre lo que ocurrió, en otra oportunidad, también con Pampita, pero en este caso como coprotagonista estaba La China Suárez. Durante las grabaciones de la película “El hilo rojo”, Eugenia y Benjamín comenzaron una relación, aun sin este haber terminado su pareja con Carolina, según la versión de la conductora.

La modelo los encontró en el motorhome manteniendo relaciones sexuales. Esta historia fue muy nombrada y todo un escándalo en su momento. Sin embargo, hoy Cinthia dio detalles que no se habían nombrado hasta el día de la fecha. “En el episodio del motorhome me dijeron que ella tenía una furia que era como que estaba desquiciada y no medía, como que no estaba ahí. Pasó de cero a cien”, declaraba Fernández.

Para después agregar: “Dicen que es impresionante la fuerza con la que Pampita la agarró a La China del cuello. A Benjamín, mientras a ella la tenía del cuello, y según lo que me contó una persona íntima de Pampita, lo pateaba con los tacos. Supuestamente él tuvo dos fracturas en las costillas por el episodio del motorhome”.

De esta incidente hace ya cuatro años y aún sigue sorprendiendo a los televidentes que siguen la carrera de la presentadora. Cuando se hizo público, Vicuña y la ex Casi Ángeles negaron tener un vínculo afectivo. Sin embargo, hoy tienen una familia ensamblada y tienen dos hijos en común.