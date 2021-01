El explosivo audio de la ex de Jonathan Cristaldo a Andrea Rincón: “Te gustan los problemas…”

Andrea Rincón recibió un inesperado mensaje de la ex de su actual pareja, Jonathan Cristaldo. Se trata un ardiente audio, donde se la cuestiona en un tono extremadamente violento. La dueña de la voz que dejó sin palabras a Andrea es Morella De Las Heras. ¿Cómo se supo esto? Se destapó en “LAM”, donde pusieron a los espectadores en contexto.

Ella le había puesto una denuncia por violencia, tiene una perimetral puesta y su relación con Cristaldo es prácticamente nula. “En un momento, en la cuarentena, con el vínculo que tienen únicamente por los hijos, él le dice que está saliendo con Andrea Rincón. Ella empieza a ver a través de las redes que primero pasaron unos días en la casa de él, y después ve lo mismo, que se van a la casa de ella. Ella le empieza a enseñar a tocar la guitarra, van a una iglesia evangélica y demás”, comenzaba a contar Maite Peñoñori.

“Hola, ¿cómo estás? Te hago una pregunta: ¿vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa, pero me dice así este pibe y me asusta”, le escribía, hace tan solo unos días la ex del futbolista a la vedette, sin respuesta.

Tras ver que la novia de su expareja no le respondió, Morella se enojó y cargó con todo contra la modelo. Ahí fue donde le mandó un audio fuerte, que revolucionó el mundo del espectáculo: “Che si lo tenés ahí, agarralo fuerte, porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos. Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. No te das cuenta que ni siquiera quiere a los hijos que tiene, como para tener otro. ¿Qué clase de feminista sos, que salís con un golpeador? A ver contame. Me parece que a vos te gustan los problemas”.

Tras revelar esta noticia, el debate sobre las historias de la exnovia de Jonathan continuó. Por ejemplo se analizó una en la que escribió:”Como padres, ¿ustedes que harían?“, mostrando una imagen donde aparece su expareja y el titular de una cita dicha por él: “Me drogaba para tapar la angustia”. ¿Tendremos noticias para largo rato?