El romántico posteo de Darío Barassi a su mujer

Darío Barassi se ganó el aplauso de todas sus fans en Instagram, tas compartir una tierna foto junto a Lucia Gómez Centurión, su esposa, quien cumplió años. “Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja… Elegir una foto para subir en el día del cumple de la mujer de mi vida. Sí, vos Luli Goméz Centurión”, comenzaba el humorista.

Añadió: “Y cada foto es un momento, un viaje, un estreno, un festejo, un encuentro… Y cada foto me hace viajar, recordar y cada foto me encanta porque vos me encantas básicamente. Fui haciendo una preselección y cuando entré al carrete me encontré con 32 fotos elegidas… Se me complicó”.

“Es que la vida con vos está buena, gorda. Me gusta mucho mi vida porque te tengo a vos al lado. Ya fue voy con una captura de varias y voy con eso, pensé como una genialidad instagramera, pero en el fondo me resulta muy simbólico no poder elegir una sola y tener que ir con todas. Cada momento con vos es único, es mágico. Sos mi elección y conquista más valiosa. Sos el diferencial de mi vida gorda, sin vos no era así la historia. Es con vos o no es”, sorprendía a sus seguidores Darío.

Lejos de avergonzarse de abrirse, el presentador continuó exponiendo sus más profundos sentimientos: “¿Se entiende que gracias a esta mujer yo vivo una vida inigualable? Te amo gorda mía, feliz cumple mujer, te lleno siempre de regalos, canje y no, porque no sé como agradecerte la vida espectacular que tengo al lado tuyo”.

“Somos bloque, somos equipo y vamos siempre juntos por más. ¡Felicidad absoluta en tu día mujer mía! Te mereces todo, porque das todo. Es lunes y yo arranco el día con una tarea compleja. Estar a la altura de la terrible mujer que tengo al lado”, concluyó el conductor. Este sentimental posteo causó furor entre las fanáticas de Darío Barassi que comentaron: “Todas merecemos un Barassi en nuestras vidas”.