Femicidio de Brenda Gordillo: Naim Vera posee “rasgos psicopáticos”

Según el expediente del femicidio de Brenda Gordillo, el acusado posee una “personalidad psicopática”. Tras la evaluación de Naim Vera por parte de cinco peritos se llegó a una serie de puntos que serán claves para el juicio oral. La semana pasada, tras concluir la etapa de investigación del caso, se ha enviado la notificación de citación al tribunal a ambas partes.

El expediente redactado por los peritos detalla que el acusado por el femicidio de Brenda Gordillo “es peligroso para terceros, no tanto para sí mismo. No se advierte peligrosidad desde el punto de vista de la enfermedad mental, ya que él mismo no la posee”. Además, agrega como “su discurso, sus respuestas son muy claros, tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo al momento de ocasionar la muerte de Micaela”.

En la entrevista de Naim Vera con los especialista surgió “su intolerancia a la frustración, su pensamiento dicotómico, la cosificación, el desprecio del otro”. Tras el encuentro, con sus declaraciones y gestos, pudieron llegar a la conclusión de que “su víctima siempre fue un objeto disponible y desechable. En este sentido explicaron que “cuando se transformó en un obstáculo (…), era un obstáculo que había que destruir”.

“Naim quería mostrarnos ser un joven tranquilo (…), pero detrás de esas máscaras donde simulaba ser un joven común, en realidad había un depredador que moviliza a las personas en su beneficio”, subraya el informe. “En ningún momento, en ninguna escena, ni aun cuando se pone en el lugar de víctima, aparece un signo verbal o gestual que denote angustia o arrepentimiento”, concluyeron.

El femicidio de Brenda Gordillo

El pasado 1 de marzo, Brenda Gordillo fue brutalmente asesinada por su pareja, Naím Vera. El joven se entregó luego del hecho aunque intentó defenderse diciendo que la joven había fallecido producto de una caída. Luego, se difundieron las cámaras de seguridad donde lo mostraban descartando partes del cuerpo en contenedores de basura. Antes, había quemado el cadáver. Tras esto, la sociedad catamarqueña se ha visto movilizada. El colectivo feminista ha acompañado a la familia en todo el proceso de justicia.