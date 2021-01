Mica Viciconte mandó al frente a Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero se fueron de vacaciones juntos, tras un año intenso, donde dieron el paso de convivir. El destino elegido fue la Riviera Maya para disfrutar de las románticas playas, sol y paisajes paradisíacos. No obstante, la panelista se mostró sorprendida, en las redes sociales, tras ver a Cubero vestido de mujer con ropa de ella.

“Amor, amor, mi amor”, lo llamaba Viciconte, mientras filmaba un video para Instagram. El exfutbolista estaba desfilando por playa, con un vestido estampado de flores y varios colores, de su novio, mientras le hacía señas a la modelo para que se acercara. Al final, cuando la joven logra alcanzarlo y exclama: “¡Ay, pero que bella!”.

Sin embargo, no es la primera que Fabián se viste de mujer. Al comienzo de la cuarentena, se grabó para la red social “Tik Tok” disfrazado de dama. “La verdad es que yo no tengo pudor de nada”, exclamó Poroto en esa oportunidad.“Ahí está la clave, que no haya prejuicio, a mí me divierte mucho. ¡Hasta me pinta las uñas! Él no toma conciencia que un día puede salir algo mal pero respeto su humor y es parte de la convivencia”, se sinceraba la actriz sobre su compañero.

El viaje de Mica Viciconte y su novio

“Un viaje que deseaste mucho. Un viaje que era casi imposible. Un viaje que te merecías hacer para disfrutar tiempo con quien queres. Feliz de compartir esto con vos Fabián. El amor une siempre y el tiempo acomoda todo”, posteó la deportista, recién al inicio de sus vacaciones.

Hace unos días, Mica Viciconte ya había sido el centro de todas las miradas, después de subir una foto a las redes sociales que impactó a todos. En ella puede ver a la panelista posando encima de una mesa de pool, vestido con un body de color verde petróleo con cierre frontal.