Morena Rial impactó en una nota: “Para mí, mi papá no es Jorge Rial”

Morena Rial vuelve a estar en el ojo de la opinión pública, cosa que parece no molestarle en absoluto. La hija de Jorge Rial consiguió un protagónico y debutó en la obra teatral de Carlos Paz “La Mentirita, junto a Iliana Calabró, Fredy Villarreal, Rodrigo Noya, René Bertrand y Laura Bruni.

Tras su debut, la mediática habló en “El Show de los Escandalones”. Allí dio una fuerte declaración que dejó pensando a todo aquel que la escuchó. “Para mí, mi papá no es Jorge Rial”, expresó. Daniel Ambrosino aprovechó para la oportunidad para preguntarle cómo estaba la relación con su padre su respuesta lo sorprendió.

Hace unos días, parecía que estaba todo bien. Incluso la joven Rial publicó, en sus redes sociales dos ramos de flores con dedicatorias que le habían enviado su papá, junto con su pareja. “Vi un posteo hermoso, lo que escribió tu viejo. Y me preguntaba ¿te gustaría que vaya a ver al teatro o te pondría nerviosa verlo a Jorge Rial ahí en la platea?”, quiso indagar el panelista.

El detalle del papá de Morena Rial

Sin dar rodeos, More respondió: “Es mi papá. Para mí, mi papá no es Jorge Rial. Obvio que me gustaría que venga, ya lo hablé con ellos, así que supongo que estos días van a venir”. Cabe recordar el hermoso mensaje que le dedicó Jorge Rial a su hija en la noche de su estreno como actriz: “Hija TE AMO! No hace falta que te lo escriba, pero lo hago para que se te grabe eso y que tenés una familia que te banca. ¡Muchos éxitos para hoy”.

Romina Pereiro también le dedicó unas palabras a la hija de su pareja en su día especial: “More, tenés el mundo a tus pies y una familia que te acompaña para que elijas tu camino y la rompas, como lo vas a hacer hoy”. Sin duda, eran todo palabras de ánimo. No obstante, Morena Rial recibió fuertes críticas sobre su desempeño en las tablas. Con respecto a la relación de More con su papá parece que todo sigue bien.