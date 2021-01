¡Conmovedor! El mensaje de Paula Chaves a Filipa

Tras pasar las fiestas con su familia, su marido y sus tres hijos, Paula Chaves realizó un emotivo posteo por el sexto mes del nacimiento de su última hija Filipa. “Bebita linda, te amo hasta el infinito. Sos tan especial. Gracias por elegirnos y llenarnos de amor hace 6 meses”, posteó la conductora y modelo en su cuenta oficial de Instagram.

En dicho posteo aparece ella, junto a su hija Filipa, riéndose. La nena lleva un enterito y un colorido gorrito. Paula y Pedro están viviendo un momento especial, ya que, hace tan solo unos días, se confirmó que sus hijos dormirían solos, tras implementar un plan de adaptación. ¿En qué consistió?

En primer lugar, montaron un campamento en los dormitorios de sus hijos. Y, poco a poco, los fueron dejando solos para que aprendieran. “Hicimos un descolecho y, de a poquito, salieron de nuestra cama. Hicimos campamentos y ahora cada uno duerme en su cuarto”, comentaba la actriz en la Once Diez.

Hace tan solo unas semanas, Paula Chaves dejó sorprendidos a sus fans, tras contar en el programa “Podemos Hablar” que, en ocasiones, no se sentía dueña de propio cuerpo. Se abrió mucho y hasta relató que hay días en los que siente que no da más. Confesó que, a pesar de que siente que ama a sus hijos, la rutina diaria la agota: “No hay mejor lugar en el mundo que el cuerpo de mamá. Hasta el día de hoy atesoro en mi memoria su olor, su piel, mi sensación cuando me apoyaba en su cuerpo”.

“Trato de no negárselo a ellos. Pero hay días que no doy más, que siento que mi cuerpo es mío, pero que no me pertenece. Ahí entiendo por qué las mamás colapsamos tan fácilmente, porque nuestro cuerpo les pertenece a los chicos por mucho tiempo, como si no fuéramos dueñas de elegir. Generamos una simbiosis y ellos son una extensión de nuestro cuerpo por muchos años”, concluyó Paula.