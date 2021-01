El particular look de Jorge Lanata

Jorge Lanata se fue a pasar las vacaciones a Punta del Este. No obstante, se hace tiempo para realizar algunas notas desde el lugar donde descansa. En este contexto, el famoso periodista tuvo una entrevista con el medio “La Nación”, donde fue el centro de todas las miradas por un particular look con el que se presentó.

Lo que suele caracterizar a Jorge son sus fuertes declaraciones. Pero esta vez fue su estilo lo que se llevó la atención. El escritor argentino llevaba puesta una chomba firmada por Polo, del tipo “batik”, con los colores amarillo, rojo, azul y verde. Parece tener una preferencia por el estilo “Bob Marley”. El propio Lanata bromeó sobre su look y su marcado bronceado.

Coronó su vestimenta con unas gafas en tono amarillo y un cigarrillo en la mano. La prenda más destacada tiene un valor real de 130 euros, y según la define la propia firma es “ideal para captar la atención y no pasar desapercibido”. Si la idea de Jorge era ser visto, lo consiguió y además, a lo grande.

Pero no solo se habló de su look. Durante la entrevista, el periodista también habló sobre la atípica temporada de verano que se está viviendo en las costas esteñas: “La ciudad está vacía como nunca antes la vi”. Además, trató el tema de la vacuna, en medio de la gran incertidumbre sanitaria que atraviesa la Argentina: “Hoy tenemos media vacuna, Rusia termina la tercera fase en marzo o abril, y me preocupa mucho el discurso que generó el gobierno con base en la vacunación”.

Hace algunas semanas, Jorge Lanata habló por primera vez sobre su relación con la abogada Elba Marcovecchio, tras saberse que estaban en pareja. La primicia la dio Yanina Latorre en “LAM”. El escritor se pronunció cuando Mariana Calabró le pidió la palabra: “Escúcheme, soy una persona mayor, tengo 59 años. A esta edad uno no tiene novia. Bueno, nada. Sí, estoy saliendo con alguien. Su nombre es Elba Marcovecchio y es todo lo que voy a decir”.