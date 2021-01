Horóscopo: ¿Qué te deparan los astros para este 2021?

Aries y Tauro

Aries, en el trabajo comenzarás a considerar algunos cambios respecto a esta área de tu vida, ve con calma. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija asegura que el inicio del nuevo año te dio una energía especial para emprender todo lo que tenías planeado. En el amor tendrás un magnetismo que no podrás ignorar con una persona que no estaba en tu cotidianeidad. Por otra parte Aries serán días en los que buscaras el apoyo de tu entorno más intimo.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis estas en momentos de tensión y esto se mantendrá por unos días, ponte a ti antes de todo. Cáncer, estas en un estado que quieres a tus amistades, a los amores y a la familia para pasarla bien, suelta los problemas y disfruta. En el trabajo no dejes que las festividades opaquen las responsabilidades que tienes que llevar a cabo. En cuanto a géminis el horóscopo son días para que trabajes, pero con más calma de lo normal.

Leo y Virgo

Leo deberás no olvidarte del amor en estos días donde lo laboral se está robando toda tu atención. No has parado de trabajar en estos últimos días y tienes energías como para una maratón, aprovecha todo esto, pero con cautela. Virgo los próximos días te mantendrás inquieto y expectante de todo lo que esta por venir, pero no te olvides de vivir el presente. El horóscopo te recomienda que no te dejes estar con todas esas cosas que tienes atrasadas, soluciónalas cuanto antes.

Libra y Escorpio

Libra estos son días en los que tus sentimientos irán para todas partes, no son días para tomar decisiones seria. En el trabajo tus metas son claras, tienes que ponerte a trabajar para alcanzarlas. Escorpio en lo amoroso la nostalgia te comenzará a invadir, pero no dejes que te consuma y haz algo con ella. Según el horóscopo es hora de cerrar algunas puertas en lo laboral y apostar por algo más.

Sagitario y Capricornio

Sagitario hay que comenzar a relajarse e ir más despacio, la llegada del 2021 no significa el inicio de una carrera con la vida. En lo laboral analiza los pasos que quieres dar y en lo amoroso date lugar a disfrutar lo que estás viviendo. Capricornio en el trabajo tendrá que sentarse a solucionar y redireccionar los planes que has estado construyendo a fines del 2020. En el amor es momento de perseguir relaciones con personas que comparten tus ideales, tu visión de vida.

Piscis y Acuario

Piscis en el trabajo deberás tomarte unos días para recuperar las energías que el 2020 te ha robado. Acuario llegas al 2021 sin muchas ideas de lo que quieres hacer y eso no está mal, pero si deberías comenzar a dibujar algo. En el amor podrás recibir mucho apoyo de esa persona que esta a tu lado hace ya tiempo. Piscis, deja los problemas de lado y aprovecha a desplegar todo los sentimientos que llevas dentro.