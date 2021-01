¿Qué pasó? Ángel de Brito habló sobre lo ocurrido con Nicole Neumann: “Yo no le saqué ningún secreto…”

Ángel de Brito aprovechó el móvil con Beto Casella, en el programa de “LAM” de hoy para hablar sobre la guerra personal que mantiene con Nicole Neumann. “Escuchame Beto, ayer estaba viendo “Bendita” como todas las noches. Estaban hablando del tema de Nicole Neumann”, comenzó Ángel.

“Mucho “LAM” tuvimos anoche, bah, como siempre”, le respondió Beto. A lo que De Brito continuó: “Y, yo te doy bastantes cositas. Y dijiste que muchas veces pego golpes bajos. Desarrollemos”. Ante semejante desafío, Casella decidió desarrollar su argumento: “No, venían hablando de la pirotecnia, venían hablando de los animales, del veganismo, cuánto porcentaje de veganismo tiene… Yo le reconozco sí su proteccionismo, pero también sobreactúa”.

“Y en un momento le tirás vos mejor protegé a tu madre, a tu padre, a tus hermanas, que era algo que no tenía que ver ni con los perros, ni con la pirotecnia, ni nada. Era una cosa como decirle sos una porquería de persona que maltrataste a tu propia familia, mal podés cuidar un perrito”, terminó de exponer el periodista.

“Pero eso fue anterior eh, no fue ahora, me lo mezclaron un poquito”, quiso enfatizar el presentador de “LAM”. “No sé de cuándo era el tuit”, le voy volvió a contestar el productor argentino. “Eh, bueno, ahí me lo embarraron los productores, el golpe bajo me lo hicieron ustedes”, lanzó Ángel, sin piedad.

“Ah, está bueno que lo aclares”, expresó Beto. “Lo aclaro. Eso fue porque, en otro cruce, Nicole dijo yo de lo personal no hablo. No tengo problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo. Y ahí le recordé que algunos problemitas sí había tenido. Porque eran públicos. No es que le saqué ningún secreto, ni la traicioné en nada de lo que me haya contado”, profundizó Ángel de Brito.