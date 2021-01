¡Se hizo cargo! Fede Bal habló del polémico audio a El Polaco y su impacto en Sofía

Hace dos semanas, apareció en los medios un audio privado entre Fede Bal y El Polaco. Dicho mensaje se hizo público en el programa “LAM”. En él se escuchaba claramente como Bal invitaba al cantante a una fiesta en su casa, donde “había muchas mujeres”. A raíz de esta polémica, surgieron muchos rumores de separación entre Fede y Sofía Aldrey.

Barby Silenzi y El Polaco sí tuvieron una breve, pero comentada separación. “La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada. Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto”, se escucha en el controvertido audio.

Tras desmentir los rumores de ruptura con Sofía, Federico dio detalles en “Intrusos” sobre el tono que había empleado en el sugerente mensaje a su amigo. “Lamento ser la oveja negra de esta tarde, pero necesito que hablemos del audio con El Polaco y eso de que Barby lo hizo trascender. Hacete cargo del audio y de la parte que te corresponde”, lanzó Débora D’Amato.

El actor respondió: “Yo me hago cargo de todo. Agarro todas las culpas y me las pongo en la mochila. La culpa es toda mía, soy el demonio”. Tras esta filosa ironía, el hijo de Carmen Barbieri volvió a tomar la palabra y se puso serio: “Te cuento la situación: Yo soy un hombre, tengo un amigo que es un hombre y ese hombre está de novio. Yo le mando un par de audios invitándolo a una fiesta”.

Fede Bal se hace cargo del audio a El Polaco

Y añadió: “Yo hago bastantes fiestas, pero este año no hice nada porque tenemos que cuidarnos. Esta es una reunión en la que íbamos a estar todos en la pile, no iba a haber más de 30 personas, no mucho más que eso. Estábamos todos al aire libre y con distancia, se puede. Es lo que nos deja el gobierno, y dije ‘okey, podemos hacerlo’. Entonces, le mandé un audio en el que le digo ‘sí, la pileta está caliente, la pileta está hirviendo, vienen mujeres muy bonitas'”.

La panelista lo interrumpió y le dijo “Un poquito más libidinosa fue la cosa, permitime decírtelo”. Con una sonrisa, el director contestó: “Sí, fue libidinoso, pero era algo privado. Y quiero aclarar algo, porque todos dicen ‘pobre Sofía que lo acompañó en la enfermedad, ¿cómo le hace eso?’. Con mi novia tengo una relación de diálogo y ella sabía perfecto la gente que venía, la temperatura en la que estaba la pileta y la cantidad de mujeres que venían a divertirse. Ella lo sabía perfecto”.

Débora agregó: “¿No le jodió el tono del audio?”. Ante la insistencia, Fede Bal quiso dar por zanjado el tema: “Y… el tono del audio es algo que uno no quiere escuchar de su novio, como yo no quisiera escuchar audios de ella, con su amiga, hablando de un chico. Pero este audio no me generó ninguna charla con ella… A mí si me sacás el alma de fiesta, de celebrar, no soy yo”.