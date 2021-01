¡Sin filtro! La opinión de Analía Franchín sobre Damián Betular

Analía Franchín tuvo un diálogo con La Once Diez. En dicha conversación hizo un balance del año 2020, donde habló de las diferentes vivencias que tuvo en “MasterChef Celebrity“. La semifinalista se refirió al jurado y bromeó al recordar la baja repentina de Christophe Krywonis, dejando su lugar a Damián Betular. “Damián es la gran revelación. En “Bake Off” era súper correcto, pero a él ahora le salen comentarios que haríamos en casa”, se sinceraba Analía.

Para continuar con su relato dijo: “A veces se olvida de las cámaras y hace unas caras que te morís. Y, además se nota que nada de lo que dice lo hace con mala leche. Christophe se debe querer pegar un tiro en las bolas”. Cuando habló del jurado destacó que “ninguno de los tres dice las cosas con mala leche”.

“Germán me dijo que lo mío era impresentable, y lo era. Era impresentable. Lo habría dicho yo primero. Además, las devoluciones tienen que ser cada vez más fuertes”, opinaba la concursante. También se refirió a los rumores acerca de Vicky Xipolitakis, los cuales apuntan a que la vedette no cocina. “Acá el que cocina, cocina. Se muestran cosas con la cámara que es imposible trucarlas”

“Decir que no cocina es subestimarnos a todos los demás participantes, yo no permitiría estar con el brazo acalambrada laburando y que a ella le pasen un platito por abajo. Si fuera así y le cocinaran, ya le hubiera revoleado una sartén por la cabeza”, expuso la periodista. Para concluir, analizó como piensa que vivirá la final de “MasterChef“.

“Ahora está muy parejo. Nos esmeramos mucho más en este tiempo, aunque algunos tienen más condiciones que otros. Yo me re veo en la final, pero Belu y Sofía cocinan como los dioses, son innovadoras. Es un programa muy genuino. Lloramos, reímos, nos cortamos, puteamos… La cantidad de gente que me dice que no me bancaba y ahora les encanto… Creo que mostrarte como sos hace que la gente empatice”, concluyó Franchín.