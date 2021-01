Cinthia Fernández reconoció que el escándalo de Fede Bal le trajo problemas con Defederico

Cinthia Fernández habló en el programa “LAM” sobre el escándalo de la continuidad en la obra de Fede Bal. Además, añadió que este tema le generó un gran conflicto con su expareja, Matías Federico. ¿Por qué? Todo comenzó este miércoles. Durante la emisión de “Los Ángeles de la Mañana“, Ángel de Brito le preguntó a la panelista si el papá de sus hijos había participado de una fiesta clandestina.

“Y otra cosa que te quería preguntar, ¿Defederico estuvo en una clandestina?”, quiso saber el conductor. “Sí, Defederico estuvo el fin de semana en una fiesta que es ´un boliche´ al aire libre”, relató Cinthia. Mientras dijo la frase “al aire libre” hizo gestos de comillas con las manos, dando a entender que no era así.

“Por suerte tengo cagadas del otro lado, porque sino esto también me trajo problemas. Yo tengo problemas por todos lados”, añadió Fernández. A lo que el presentador no quedó indiferente y quiso seguir indagando: “Ah, ¿tu ex te hizo problemas por lo de Bal?”. “No, es que es un problema, porque yo le restringí el tema de los días”, comenzaba a responder la celebridad.

“Desde aquella vez de la festichorra y todo eso, yo de verdad que cuido a las nenas”, quiso destacar la ex de Matías. “Y me puedo contagiar en el supermercado, quiero que lo sepas, pero yo tengo la conciencia tranquila de que me cuidé, ¿entendés?. Es eso”, concluyó la panelista.

Guerra mediática entre Cinthia Fernández y su expareja

La pelea mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parecía haberse calmado, hasta que una usuaria de Twitter respondió un tuit a Ángel de Brito. En él indicó que el futbolista sí había estado en un boliche y no había tomado medidas ninguna contra el coronavirus. En este momento, Cinthia explotó en las redes sociales y la chispa se volvió a prender.