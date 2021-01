La estrategia oculta que le propuso Patricio Arellano a Carla del Huerto en el “Cantando 2020”

En “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito reveló cómo fueron los últimos días de relación entre Carla del Huerto y Patricio Arellano. Según el presentador, la pareja no se ponía de acuerdo con los temas que elegirían para interpretar en la pista del “Cantando 2020”. Pero ese no era el problema de fondo. El animador develó una impactante información que te va a sorprender. Al parecer, Patricio quería realizar un pacto con Carla para fingir que eran pareja y así conseguir más seguidores en el certamen.

“Carla no se lo fuma ni un poquito, lo digo así en castellano”, expuso el conductor. No obstante, tras saberse este dato, la pareja de baile compuesta por Arellano y Del Huerto continuó en el punto de mira. Según se reveló, el concursante le propuso una estrategia para llamar la atención en el certamen y así, llegar a la final.

“Hay una cosita que quiero que me confirmes. El conflicto viene porque él le habría propuesto, Pato Arellano a Carla, hacer como que estaban en pareja”, lanzó Cinthia Fernández en busca de una confirmación. Y añadió: “Fingir un romance como para tener una previa. El conflicto viene de ahí”.

Fue Maite Peñoñori quien, desde el móvil, confirmó que dicha estrategia fue real y dio mas información al respecto: “A mí me contaron que apenas se conocieron Pato le propuso esto y ella se quedó. Lo que pasa es que Pato tiene un tema con la previa que no sabe qué decir. Que por eso ahí no se veía en la final”.

Estalló de nuevo el escándalo, ya que Carla y Patricio se cruzaron en el bar del estudio. “En el bar, delante de todos, discutiendo”, relató Maite sobre lo sucedido. Después, la angelita fue testigo de la situación y no escatimó en detalles: “Ya me había llegado que él se metía mucho en los arreglos. Y que Carla estaba desconcertada porque le cambiaba todos los arreglos. Los escuchaba hablar y ella como que le decía ‘pero me mandaste ayer un WhatsApp'”.

Una cámara oculta grabó la pelea y pasaron las imágenes en el programa de “LAM”, donde también lo analizaron. “Mirá la cara de ella se quiere matar. Está diciendo ‘volvé Jey por favor'”, lanzó De Brito. “Carla le decía que había escrito por afuera del grupo. Que le escribió por afuera del grupo a Euge, porque no entendía los arreglos. Así que estaban discutiendo en el bar”, concluyó Peñoñori.