La furiosa respuesta de Rocío Oliva a Gianinna y Dalma Maradona

La relación que mantenía Rocío Oliva con Dalma y Gianinna Maradona ya era mala cuando Diego Maradona estaba vivo, por lo que ahora está lejos de mejorar. Dalma Maradona lanzó fuertes tweets contra Rocío, expareja del entrenador argentino, durante varios días y el contraataque no tardó en llegar. “A mí no me van a decir adónde tengo que ir, si al velorio o al cementerio”, comenzaba a expresar la expareja del delantero, en el programa “Intrusos”.

Esta respuesta vino de un mensaje en las redes sociales, donde Dalma había escrito que a ella no le interesó presentarse en el cementerio “porque no había cámaras”. La exfutbolista añadió: “Yo puedo hablar de quien sea, cuando sea y cuando quiera. Lo que me extraña es que son mujeres grandes, más grandes que yo, y tendrían que estar acostumbradas a que se hable del padre”.

“No se tendrían que enojar tanto por esas cosas, pero todo bien”, lanzó la exnovia de El Diez. Hace tan solo dos días, Dalma había defendido a su madre, Claudia Villafañe, en su perfil oficial de Twitter: “Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar. Jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella”. A lo que Oliva respondió en vivo, de manera mordaz: “Que no se preocupen”.

Guerra entre las hermanas Maradona y Rocío Oliva

En estos últimos días, ya habían sido noticia, ya que no es la primera vez que se responden públicamente la una a la otra. El problema comenzó cuando la ex del futbolista habló en televisión sobre la relación de la actriz con su padre. Esto pareció enfurecerla y desde entonces, llevan días atacándose en las redes sociales, haciendo cómplice a todo aquel que sigue sus tweets.

En uno de los descargos de Rocío Oliva en televisión redobló la apuesta y criticó duramente el comportamiento de Gianinna y su hermana: “Son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada. Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá… Yo estoy hace un año trabajando, gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es ahora”.