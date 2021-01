¡Sin filtro! Sofía Pachano opinó sobre los estereotipos de belleza

Desde sus vacaciones en México, Sofía Pachano se muestra muy activa en las redes sociales, y tiene presentes a sus 551 mil seguidores. En esta ocasión, ha querido dar su opinión sobre los estereotipos de belleza y exteriorizar cómo se siente con respecto a su cuerpo. Lo hizo a través de una nota realizada para el medio Gente, donde se abrió totalmente y no dejó nada por decir.

La importancia que da Sofía a mostrar lo que siente con respecto a los diferentes tipos de belleza comienza cuando, en los últimos días, subió una foto de ella misma en Playa del Carmen. Alguien le dejó un comentario, donde le preguntaba si estaba embarazada. Pachano decidió responderle de manera original e irónica: “No, como papitas”.

La participante de “MasterChef Celebrity” vive una vida, según sus propias declaraciones, libre de la represión de la belleza hegemónica y quiere concientizar sobre la importancia de que los medios muestren cuerpos reales, para ayudar a terminar con los complejos. “Se han vendido falsos estereotipos de belleza. Durante años fue difícil ser mujer”, expresó la cantante, mientras se realiza una producción de fotos sin maquillaje.

“Cuando comparto fotos tampoco uso filtros y trato de mostrarme lo más natural posible. No soy alguien que me retoque la cintura. Digamos que ya soy cuadrada. Y jamás me saco las pecas”, se sinceraba la hija de Aníbal Pachano. También expresó como le afecta la exposición en las redes sociales y por qué eligió preservar su intimidad.

“Una vez me dijeron en vivo cosas como ‘estás más gordita’. Y la verdad no es una opinión solicitada. No le estás hablando al nutricionista por un tema de salud. Entonces le respondo a la señora: ‘Ni idea.. la vida’. Comí de más y no me interesa tu opinión”, relató la actriz argentina. Y añadió: “Nadie tiene la valentía de decírtelo en la cara, pero en las redes te dicen cualquier cosa”.