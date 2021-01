¡No se calló nada! Dalma Maradona le respondió a Rocío Oliva: “Rescato tu carrera en los medios”

La guerra entre Dalma Maradona y Rocío Oliva es inminente. La actriz lanzó fuertes acusaciones en Twitter contra la última pareja de su papá, Diego Maradona. La panelista de “Polémica en el Bar” no se quedó callada y siguió dando de qué hablar. “Quiere conventillo. Es de manejarse con la amenaza”, le respondió. Acto seguido, dijo que comenzaría a “hablar de su familia”.

Tras el descargo de Rocío en el ciclo de América, la hija del astro volvió al ataque, a través de las redes sociales. “De todas las respuestas armadas de algunos de mis tweets, rescato tu año de carrera en los medios, gracias a tu talento”, escribió la hija de Maradona, enfatizando la última parte de su mensaje.

Y añadió, con gran sarcasmo: “Por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos… Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos”. Todo comenzó en la mañana del lunes cuando Rocío Oliva habló en “Informados de todo”. La expareja del Diez había revelado por qué Diego no se presentó en la boda de Dalma.

Como comenzó todo en la disputa entre Dalma Maradona y Rocío Oliva

“No fue porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’. Mis palabras fueron directamente hacia Dalma, face to face: ´Por mí, no te preocupes que tu papá va a ir´”, expuso Rocío.

Ante estas declaraciones, la hija de Claudia Villafañe respondió enseguida: “No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar porque si no lo querías ver en vida, para qué ir ese día. Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora… Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá ¡NO QUERIDA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo…”.