Todos los detalles sobre la pelea de Agustín Sierra y Stéfano de Gregorio tras el escándalo de Nico Vázquez

Durante el año 2020, Agustín Sierra y Stéfano de Gregorio sufrieron un distanciamiento, después de una larga y bonita amistad. El joven Stéfano expuso, de manera pública una pelea que tuvo hace años con Nicolás Vázquez. La exposición de este escándalo terminó con la ruptura también su amistad con Cachete Sierra.

“¿Te peleaste con Yeyo de Gregorio?”, le preguntó Ángel de Brito a Agustín en “LAM”, tras notar que el joven actor argentino lo había dejado de seguir en Instagram. Con tez seria, contestó: “No me peleé, hablamos. Nos dejamos un tiempo. Hay que darle tiempo a las cosas. Ayer me dijeron que me había dejado de seguir”.

Pero esta respuesta no pareció dejar conforme al conductor, el cual quiso saber más sobre la razón de la disputa y si se podría retomar la relación nuevamente. “¿Por qué se distanciaron”, lanzó De Brito. A lo que Sierra no tuvo más opción que la responder: “ Por lo que pasó con Nico. Después hablamos nosotros en lo personal y tuve muchas diferencias con él”.

“Espero, el día de mañana, volver a encontrarme con él y seguir, poder aclarar otras cosas que ahora con el distanciamiento, la pandemia y el trabajo, no era el momento”, agregó el participante del certamen del momento. Antes de dar por finalizado el tema, Andrea Taboada, quiso ir un paso más allá: “¿Con Nico Vázquez hablás?”. La respuesta del concursante fue negativa: “No, con Nico tampoco”.

A pesar de este momento incómodo y difícil para el actor, el año 2020 se tornó como un gran año para él en cuanto a lo profesional. Participó en la obra erótica “Sex” y tuvo un gran avance en las instancias finales del “Cantando 2020”. Desafortunadamente sufrió graves pérdidas personales, como la muerte de su padre y de su abuelo, tras luchar contra la pandemia del coronavirus.