¡Se están por besar! El Polaco subió parte de su clip con Natalie Pérez

El Polaco y Natalie Pérez se conocieron en “MasterChef Celebrity”, cuando ésta suplantó al cantante, una vez que dio positivo de covid-19. Siempre existió una buena energía entre ellos, a tal que punto que se rumoreó que existía un vínculo sentimental entre los artistas. En medio de su colaboración, el joven argentino y su pareja, Barby Silenzi rompieron y esto aumentó aún más los rumores.

Silenzi y el papá de su hija volvieron. Sin embargo, hace días que Natalie Pérez y él comparten fotos y adelantos de lo que será “El regalo”, un clip que sacarán juntos. Primero subieron una imagen, donde aparecían muy pegados, retrato que explotó en las redes sociales. Hoy lo han potenciado aún más exponiendo una parte del video, donde hacen el amago de darse un beso.

“08/01/21 a las 00hs ´El regalo´ junto a Natalie Pérez. Temón”, publicó el participante de “MasterChef Celebrity” en su perfil oficial de Instagram. Los comentarios no tardaron en llegar. Uno de los primeros fue el de la propia Natalie: “¿Hasta las 00 tengo que esperar? ¿El video cuando sale?”. Cuando El Polaco desmentía en los medios la crisis con Barby Silenzi, la actriz argentina sorprendió contando que el novio de Silenzi la había bloqueado en Instagram.

Fue en ese momento cuando comenzaron las especulaciones sobre si lo habría eliminado Barby o el propio cantante. Señalada como la tercera en discordia, la joven de 34 años quiso salir a aclarar la situación. Durante el programa “Flor de Equipo”, reveló datos más que relevantes sobre las circunstancias actuales con el papá de Abril. “Al Pola lo conocí cuando hicimos ´Las Estrellas´, en 2017, y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción”, expresó la actriz.

También dejó claro que durante el tiempo que lo sustituyó en el certamen no tuvieron relación: “Yo entré a ´MasterChef´ y le escribí para ver si me quería tirar algún consejo y me deseó suerte. Yo le iba contando gala a gala que iba pasando. Tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram”. ¿Qué habrá ocurrido para que el artista argentino volviera a seguir a Natalie Pérez?