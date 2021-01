Alex Caniggia pidió a sus seguidores no ser “vagos”

Alex Caniggia siempre está envuelto en polémicas. Desde que se alejó del “Cantando 2020”, aprovecha su tiempo para hablar con sus seguidores y posicionarse como streamer. Tanto es así que cambió su imagen y se dedicó a jugar videojuegos en línea. Dentro de este contexto, el famoso le pidió a sus seguidores que no sean “vagos”.

Esto ocurrió cuando el hermano de Charlotte se grabó un Tik-Tok, cuyo objetivo era crear algunas “reglas de la vida” para que sus fans las tuvieran en cuenta. “Reglas de la vida: ¡Regla número uno! ¡No entra un puto vago!”, expresó, sorprendiendo a sus admiradores. Acto seguido, se mostró a sí mismo ante el espejo, presumiendo de su físico.

“Y cuando se entrena, ¡se entrena!”, lanzó. Pero estas declaraciones no fueron las únicas que hicieron noticia a Alex. A través de su cuenta de Twitter, finalizando el año 2020 posteó: “A mí la vida siempre me premia. Voy a enseñar a ser top en una academia. Ustedes baratos, son una epidemia. Dan asco, son la verdadera pandemia”. Pocos le apoyaron. Solo obtuvo 80 likes y 9 retweets.

Guerra mediática entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla

No está de más recordar que la pelea entre Caniggia y Oscar Mediavilla no ha terminado. La salida del joven argentino del certamen no pareció calmar la tormenta. El cruce polémico que mantuvieron al aire fue motivo suficiente para que Oscar abandonara el concurso. Horas atrás, Alex Caniggia sorprendió atacando al jurado de nuevo, desde su cuenta personal de Twitter.

“Che mantenido te la hago simple y sencilla. Me bloqueaste de Twitter. Sos cagón, Mediavilla…Te hacés del conurbano y no me hiciste ni cosquilla. Te diste cuenta de que realmente soy una maravilla”, atacó desafiante. El tuit solo consiguió 400 me gusta y 14 retweets. Parece que el hermano de Charlotte ya no recibe el mismo apoyo por parte de sus fanáticos.